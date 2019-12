Hiện trường hai xe máy đối đầu, hai người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ 2 xe máy đấu đầu, 2 người thương vong.

Chiều 19/12, trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn xe máy khiến 2 người thương vong.

Theo đó, vào khoảng 15h chiều cùng ngày, anh N.T. C., SN 1985, quê tỉnh Tuyên Quang điều khiển xe máy mang BKS: 22S1 - 201.61 lưu thông trên đường Lê Hồng Phong (TP.Thủ Dầu Một).

Khi anh C. điều khiển xe đến trước khu vực khu dân cư phường Phú Hoà, đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 61B1 - 700.41 do một người đàn ông lưu thông chiều ngược lại đang băng qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú tông trực diện rất mạnh, cả 2 nạn nhân ngã văng xuống đường, phương tiện vỡ nát nhiều phần.

Khi người dân đến kiểm tra, phát hiện anh C. đã tử vong, riêng nạn còn lại bị thương khá nặng, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn người đàn ông trên đã điều khiển xe máy qua hết đường. Tuy nhiên, do anh C. di chuyển với tốc độ cao, không làm chủ được tốc độ nên mới xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Hai phương tiện bị hư hỏng sau vụ va chạm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn cũng là cảnh báo, về tình trạng thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bình Dương liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Nguyên nhân chính là do ý thức tham gia, chấp hành luật lệ an toàn giao thông của người dân chưa nghiêm chỉnh.

Mặt khác đây cũng là thời điểm cuối năm, lượng người, phương tiện, mật độ giao thông đông. Nên người dân phải hết sức chú ý chấp hành luật giao thông.