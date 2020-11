Hệ thống siêu thị M2 bán hàng trẻ em thiếu tem CR, chất lượng sản phẩm có đảm bảo?

Phản ánh đến Chất lượng Việt Nam online (Vietq.vn), chị Thu Giang (Cầu Diễn – Hà Nội) thông tin, vừa qua chị có mua sản phẩm tại cửa hàng thời trang M2 trên đường Phan Đình Phùng (Hà Nội), khi về nhà xem lại tem nhãn trên sản phẩm chị phát hiện sản phẩm không có tem hợp quy (CR). Chị Giang gọi điện phản ánh đến hệ thống M2 theo số điện thoại ghi trên nhãn sản phẩm tuy nhiên máy liên tục báo bận.

“Tôi mua một bộ quần áo trẻ em để đi tặng người thân. Tuy nhiên, trên sản phẩm không có thông tin chứng nhận về hợp quy CR. Vậy nên tôi lo ngại liệu sản phẩm trên có đảm bảo chất lượng”, chị Giang cho biết.

Nhiều sản phẩm dành cho trẻ em bán tại hệ thống siêu thị M2 không có tem CR.

Ngay sau khi nhận được phản ánh trên, PV Chất lượng Việt Nam online (VietQ.vn) đã tiến hành ghi nhận thực tế tại các cửa hàng thời trang M2 trên đường Phan Đình Phùng, Thái Hà, Giảng Võ (Hà Nội). Tại các cơ sở này, rất nhiều sản phẩm may mặc không chỉ dành cho người lớn mà cho cả trẻ em (đối tượng cần được bảo vệ nhất) không có tem hợp quy (CR).

Your browser does not support the video tag.

Theo quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BCT về việc sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT, do Bộ Công Thương ban hành, bắt đầu từ ngày 01/01/2019, các sản phẩm dệt may, hàng may mặc trước khi đưa ra thị trường bắt buộc phải được kiểm tra và dán nhãn chứng nhận hợp quy, chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may.

Như vậy, câu hỏi đặt ra, việc thiếu tem hợp quy (CR) liệu những sản phẩm này có đảm bảo an toàn nhất là với trẻ em?

Quyết định xử phạt đối với các đơn vị không thực hiện công bố hợp quy được căn cứ theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, bắt buộc phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa nếu doanh nghiệp không thực hiện công bố hợp quy, đăng ký hồ sơ công bố hợp quy, sử dụng dấu hợp quy hoặc sử dụng dấu hợp quy không đúng quy định đối với hàng hóa.

Chất lượng Việt Nam online (VietQ.vn) sẽ tiếp tục thông tin!

Tác giả: Nam Dương

Nguồn tin: vietq.vn