HĐND tỉnh miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Viết Hưng: sinh ngày 14/01/1973. Quê quán: Xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện nay: Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Dân tộc: Kinh Ngày vào Đảng: 20/01/1999 Trình độ văn hóa: 12/12. Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế chính trị. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn. Trình độ chính trị: Cao cấp. Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.