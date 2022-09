Hậu bão số 4: Nghệ An mưa như trút, núi lở, đê Quỳnh Tam trước nguy cơ vỡ

Thông tin từ chính quyền thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu cho biết, trong đêm 28/9, hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn liên tục, khiến một số khu vực trên địa bàn bị ngập úng cục bộ. Theo thống kê sơ bộ, đến đêm 28/9 đã có 70 hộ dân trong khu dân cư bị nước tràn vào nhà. Bên cạnh đó, có 48 hộ dân nằm sát mặt đường tại khối 4 và khối 6 cũng bị ngập lụt.

Trước tình hình trên, ngay trong đêm, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã tuyên truyền trên loa phát thanh, huy động các lực lượng ở khối xóm hỗ trợ bà con tại những khu vực ngập nước kê cao đồ đạc, tài sản. Những hộ có nguy cơ lụt nặng được vận động đi tránh trú tại nhà người thân. Bên cạnh đó, 2 hộ neo đơn trên địa bàn cũng được lực lượng chức năng di dời đến nhà nghỉ trên địa bàn để đảm bảo an toàn.

Được biết, chính quyền huyện Quỳnh Lưu cũng đã huy động toàn bộ lực lượng, sẵn sàng ứng trực, hỗ trợ người dân xuyên đêm nếu xảy ra sự cố ngập lụt trên diện rộng.

Tại địa bàn các xã khác, theo ghi nhận, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đặc biệt, tại xóm 4 xã Quỳnh Tam, mưa to, gió lớn do hoàn lưu bão số 4 đã khiến một đoạn đê có nguy cơ bị vỡ. Chính quyền địa phương đã huy động nhân dân cùng trắng đêm đội mưa để gia cố đê.

Còn tại TP Vinh, trong chiều tối 28/9 đã xảy ra sạt lở núi Dũng Quyết. Cụ thể, vào khoảng 17h chiều 28/9, sau trận mưa lớn do hoàn lưu bão số 4, nhiều khối đất đá từ núi Dũng Quyết đã đổ ập vào nhà của ông Trương Hải An, số nhà 211, đường Ngô Thì Nhậm, phường Trung Đô. Rất may thời điểm trên không có người trong nhà, tuy nhiên, nhiều tài sản của gia đình như tủ lạnh, máy giặt, bếp ga, bàn ghế... của gia đình đã bị hư hỏng nặng. Trong tối 28/9, chính quyền phường Trung Đô đã vận động gia đình ông Nguyễn Hải An di dời đến nhà người thân để tạm trú, không ở trong nhà đề phòng đất đá có thể tiếp tục sạt lở.

Trước đó, vào ngày 25/9, thời điểm TP Vinh mưa lớn, núi Dũng Quyết cũng xảy ra sạt lở tại gia đình ông Đậu Doãn Khanh, khối 3, phường Trung Đô. Dù không gây thiệt hại về người nhưng người dân sinh sống ven núi Dũng Quyết cũng cảm thấy bất an trong mùa mưa bão.

