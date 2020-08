Hành trình triệt phá nhóm “quý bà” sử dụng công nghệ cao đánh bạc với số tiền khủng

Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Lê Ngọc Anh (SN 1992); Ngô Thái Văn (SN 1981) đều trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông và Nguyễn Quốc Linh (SN 1984), trú tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông về hành vi đánh bạc. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu cơ quan điều tra đã chứng minh số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc trong 3 ngày (từ 27-29/7) là gần 100 triệu đồng. Trong ổ nhóm đánh bạc này, đối tượng Nguyễn Quốc Linh và Lê Ngọc Anh có vai trò nhận các số lô, đề mà người chơi chuyển đến, các đối tượng còn lại là những người chơi lô, đề.