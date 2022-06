Hành trình triệt phá đường dây ma túy khủng của "bà trùm" U70

Trong năm 2021, PC04 Công an Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 45 vụ, 198 đối tượng (vượt 12% chỉ tiêu công tác năm); khởi tố 45 vụ, 92 bị can, xử lý hành chính 71 đối tượng, số tiền xử phạt: 79.125.000 đồng. Vật chứng thu giữ: 1,3 kg Heroin; 24,7 kg ma túy tổng hợp; 167,967g thuốc phiện; 11 súng; 186 viên đạn; 1 quả lựu đạn, nhiều dao kiếm các loại và các đồ vật, tài sản liên quan khác. Trong đó, triệt phá 13 chuyên án (vượt 30% chỉ tiêu công tác năm). Đây đều là những đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia đã được Phòng PC04 kịp thời phát hiện, bóc gỡ. Triệt xóa được 06 tụ điểm phức tạp về ma túy (vượt 200% so với chỉ tiêu được giao) và 17 điểm phức tạp về ma túy (vượt 13% so với chỉ tiêu được giao) trên địa bàn toàn tỉnh.