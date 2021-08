Hành trình săn lùng trùm ma túy khét tiếng xứ Nghệ

Phó Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Đức Hải chiều 12/8 thông tin, hành trình truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của đơn vị này cuối cùng đã kết thúc thắng lợi.

"Đây là đối tượng cộm cán trong đường dây ma túy xuyên quốc gia đã bị Công an Nghệ An đánh sập trước đó. Quá trình truy lùng, ưu tiên cao nhất là phải đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt bởi đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, luôn mang theo súng trong người" - Đại tá Nguyễn Đức Hải cho biết.

Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Văn Ngọc (SN 1973, trú xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Ngọc là một trong những "trùm" điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia đã bị Công an Nghệ An triệt phá vào ngày 23/11/2019.

Phó Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Đức Hải trực tiếp chỉ huy chuyên án (Ảnh: Công an Nghệ An cung cấp)

Sau khi đường dây bị đánh sập, Ngọc nhanh chân bỏ trốn, xây dựng lại mạng lưới tiếp tục hành vi phạm pháp. Ngày 7/3/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An có quyết định truy nã đối tượng này về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Chuyên án truy bắt trùm ma túy xuyên quốc gia Phạm Văn Ngọc được xác lập, với quyết tâm bắt giữ bằng được đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm về quy án. Hành trình hơn 1 năm săn lùng đối tượng trải qua vô vàn những nỗi gian nan.

Là một trùm ma túy khét tiếng trong giới buôn "hàng trắng" xứ Nghệ, Phạm Văn Ngọc thừa sự lọc lõi, tiểu xảo đối phó với lực lượng chức năng. Đối tượng có kỹ năng "cắt đuôi" khéo léo, giác quan thính nhạy, đánh hơi tài tình mỗi lúc hiểm nguy cận kề.

Ngọc không mấy khi xuất hiện ở chỗ đông người, hành tung lúc ẩn lúc hiện, thường lẩn trốn nơi "hang cùng ngõ hẻm" khu vực rừng núi, điều hành hoạt động đường dây ma túy từ xa.

"Người trong giang hồ" nhắc đến Ngọc không giấu được sự e dè, khiếp sợ bởi bản tính manh động, nói ít làm nhiều, không hành động thì thôi, đã xuống tay là lạnh lùng, dứt khoát. Hàng nóng trở thành vật bất ly thân của trùm ma túy chưa kể xung quanh Ngọc là đám đàn em thiện chiến không ngại va chạm, tay dao tay súng sẵn sàng bảo vệ đại ca khi có biến.

Hơn 1 năm ròng rã "nếm mật nằm gai", lần theo những dấu vết nhỏ nhất của trùm ma túy, tung tích, quy luật di chuyển của đối tượng dần định hình. Đầu tháng 8, nguồn tin từ trinh sát báo về Phạm Văn Ngọc chuẩn bị về thăm nhà, kế hoạch vây bắt của Công an Nghệ An tức tốc được triển khai.

Khuya 11/8, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Phó Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Đức Hải, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Yên Thành, Công an huyện Tân Kỳ triển khai hàng chục chiến sỹ bao vây căn nhà của trùm ma túy ở xã Tây Thành (huyện Yên Thành).

Số vũ khí thu được sau chuyên án

Sau gần 1 giờ đồng hồ vận động, thuyết phục, biết không còn đường lui, trùm ma túy khét tiếng buông súng, tra tay vào còng. Khám nhà đối tượng, cảnh sát thu giữ "kho" vũ khí là 1 khẩu súng săm lét bên trong có 7 viên đạn; 1 khẩu súng ngắn bên trong có 6 viên đạn; 1 khẩu súng AK cùng 1 hộp tiếp đạn, 30 viên đạn; 10 gam heroin; 13 viên hồng phiến; 1 cân điện tử.

Chuyên án bắt giữ trùm ma túy cộm cán đang gây nức lòng dư luận địa phương. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn