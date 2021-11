Hành trình phá án: Trai trẻ sát hại người phụ nữ, giao cấu tử thi

Nhận được thông tin về cái chết bất thường của bà Ai, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an huyện An Phú có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu rừng, khám xét hiện trường, khám nghiệm tử thi.