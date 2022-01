Hành trình phá án: Bí thư xã định bật nắp quan tài trộm xác

Minh lấy can xăng từ phía sau xe để trên ghế phụ trước, tháo đồng hồ và chùm chìa khóa bỏ lên ghế phụ rồi đóng cửa lại. Minh dùng bình gas mini có đầu khò đốt can dầu gần cửa sau bên phía tài xế rồi bỏ đi bộ về nhà anh K'Biên lấy xe mô tô gửi trước đó chạy xuống tỉnh Bình Phước thuê nhà nghỉ cho đến khi bị Công an bắt.