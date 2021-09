Hành trình hai ngày đêm truy bắt đối tượng mua bán ma túy trong rừng

Hai ngày đêm truy bắt các đối tượng ma túy trong rừng

Sáng 12/9, Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đã bắt đối tượng còn lại trong vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng tang vật lên tới 1 kg ma túy các loại.

Trước đó, 11h ngày 10/9, từ tin báo của quần chúng nhân dân về việc 2 đối tượng đi xe máy theo đường mòn từ thị trấn Mađaguôi đến xã Hà Lâm nhằm né chốt kiểm soát dịch tại đèo Chuối, có nhiều dấu hiệu bất thường. Ngay lập tức, Công an xã Hà Lâm một mặt báo cáo lên Công an huyện, mặt khác khẩn trương triển khai các biện pháp truy tìm, ngăn chặn, quyết tâm phòng ngừa, không để các hành vi xâm nhập địa bàn trái phép xảy ra.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Tô Vũ Tuấn (29 tuổi, trú thôn 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Tin báo về 2 đối tượng có đặc điểm nhận dạng qua mô tả của nhân chứng cũng được thông báo đến lực lượng chức năng và người dân các địa bàn lân cận để mau chóng phát hiện ngăn chặn các đối tượng. Bên cạnh đó, một tổ nghiệp vụ được huy động trích lục, quan sát camera an ninh toàn địa bàn và tiến hành xác minh về nhân thân, lai lịch đối tượng. Qua đó, xác định một trong hai đối tượng né chốt có liên quan đến ma túy và thuộc diện quản lý của cơ quan Công an.

Nhận định đây là một mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thanh Nam, trưởng Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ trong đó chủ công là lực lượng hình sự, ma túy với những chiến sỹ có kinh nghiệm, thông thuộc địa hình rừng, núi phối hợp cùng công an các xã tham gia truy bắt.

Vụ việc cũng được trình báo lên Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Đạ Huoai phải tổ chức kỹ càng, đảm bảo các phương án truy bắt, không loại trừ khả năng các đối tượng mang theo vũ khí nóng, chống trả quyết liệt, có thể gây thương tích, tính mạng cho chiến sỹ và người dân xung quanh.

Tang vật thu giữ được tại hiện trường.

Với địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở, dân cư thưa, nhiều vườn cây rộng, tầm nhìn bị che khuất, các mũi trinh sát buộc phải bố trí phương án theo hình gọng kìm, kết hợp với chốt chặn tại các cửa ngõ. Đến khoảng 11h35' cùng ngày, mũi trinh sát của Công an xã Hà Lâm đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy BKS 59E1-586.41 tại hẻm đường thuộc thôn 1, xã Hà Lâm nên đã tổ chức truy đuổi, vây bắt. Khi phát hiện lực lượng Công an, 2 đối tượng tăng ga, bỏ chạy và chống trả quyết liệt. Đại úy Ngô Văn Toàn đã nhảy từ xe truy đuổi, quật ngã được đối tượng ngồi sau đang ôm một túi da màu đen, đối tượng điều khiển phương tiện đã bỏ lại xe để chạy trốn vào vườn rẫy của người dân.

Bước đầu tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Tô Vũ Tuấn (29 tuổi, trú thôn 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), trước đó đã mua ma túy tại khu vực biên giới giáp Campuchia với giá 8.400 USD để mang vào Việt Nam chia nhỏ ra bán kiếm lời.

Sau khi tự di chuyển bằng đường rừng từ Bình Phước vào huyện Cát Tiên, Tuấn đã thuê người dùng xe máy chở từ huyện Cát Tiên ra huyện Đạ Huoai, sau đó nhờ người quen chở đi bằng đường mòn né chốt kiểm soát dịch đèo Chuối để đi lên TP. Bảo Lộc nhưng đã bị Công an huyện Đạ Huoai phát hiện, bắt giữ. Khám xét khẩn cấp túi da màu đen mà Tuấn đang mang theo bên mình, các trinh sát phát hiện 7 bịch nilon bên trong chứa chất tinh thể rắn nghi là ma túy (gồm 6 bịch chứa tinh thể màu trắng khối lượng khoảng 900 gram, 1 bịch chứa 709 viên nén màu hồng).

Căn chòi trông rẫy ở phía Nam xã Hà Lâm

Xác định đối tượng còn lại là người địa phương sẽ thông thuộc địa bàn, bên cạnh đó còn có giày thể thao loại đá bóng, nên việc truy bắt, ngay cả khi phát hiện truy đuổi cũng sẽ khó khăn. Hơn nữa, sau một ngày chạy trốn thấm mệt, đối tượng nhiều khả năng lẩn trốn tại các chòi trông vườn của các hộ dân, đợi khi hồi phục sức khỏe sẽ tìm cách băng rừng thoát vòng vây. Do đó, Công an huyện Đạ Huoai tiếp tục tăng cường cho các mũi trinh sát, luân phiên thường trực, quyết không tạo sơ hở để đối tượng lọt vòng vây.

Từ đêm 10/9, bất kể thời tiết mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của bão Côn Sơn, các trinh sát tiếp tục vào từng vườn, từng chòi, từng khu rừng để tìm bắt bằng được đối tượng còn lại. Đến sáng 12/9, một tổ trinh sát phát hiện nhiều vết chân mới tại căn chòi trông rẫy ở phía Nam xã Hà Lâm. Ngay lập tức, lực lượng vây bắt đã tổ chức đột kích, khống chế tóm gọn đối tượng Nguyễn Mạnh Linh, SN 1991, trú tại thị trấn Madaguoi, huyện Đạ Huoai.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Linh, SN 1991, trú tại thị trấn Madaguoi, huyện Đạ Huoai.

Được biết Linh có 3 tiền án, 4 tiền sự về nhiều tội, trong đó có liên quan đến ma túy. Hiện, Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, sau 2 ngày đêm ròng rã mưa gió, truy bắt những đối tượng ma túy với nhiều thủ đoạn kinh nghiệm chạy trốn, các cán bộ chiến sỹ Công an huyện Đạ Huoai đã vây bắt thành công, an toàn 2 đối tượng trong vụ án ma túy có tính chất liên tỉnh.

Đây không chỉ là thành công của sự nỗ lực, quyết tâm của các cán bộ, chiến sỹ mà còn là sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ giữa các lực lượng, từ tin báo của quần chúng nhân dân đến sự khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Công an. Chiến công này đã tô thắm lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung và Công an huyện Đạ Huoai nói riêng./.

Tác giả: CTV Lê Tiến

Nguồn tin: Báo VOV