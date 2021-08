Hành trình đưa 65 đồng bào dân tộc H’mông vượt hơn 1.300km về Nghệ An

Test nhanh COVID-19 lần 2 với những “điểm nóng” tại thành phố Vinh

Ngày 28/8, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ký công văn gởi UBND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh Nghệ An thống nhất về lịch trình, thời gian, phương tiện, địa điểm đón 65 đồng bào dân tộc H’mông (48 người lớn, 17 trẻ em; có hộ khẩu thường trú tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về quê.

Cụ thể tỉnh Bình Thuận sẽ điều động hai xe ô tô 41 chỗ đưa 65 công dân Nghệ An sẽ xuất phát lúc 8h ngày 29/8 tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Dự kiến lúc 8h ngày 30/8 đoàn xe sẽ đến địa phận giáp ranh giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 17/8, một công ty này thanh lý hợp đồng đã thanh lý hợp đồng với nhóm đồng bào dân tộc H’Mông đang làm công nhân ở thôn Cô Kiều (xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Nhóm người này sau đó đến tập trung trước chốt Sông Tram và yêu cầu được ra khỏi khu vực này đề về Nghệ An nhưng không được. Họ tiếp tục di chuyển đến chốt 586 (khu vực giáp ranh giữa xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân) để xin về quê nhưng bị từ chối.

Hiện tại, 65 người này đang ở tập trung tại một trường học tại xã Sơn Mỹ, được bố trí ăn uống, chăm sóc y tế miễn phí.

Từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 1.244 ca dương tính SARS-CoV-2 ở 21 huyện, thành thị. Nhiều địa phương trong tỉnh đã phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội để phòng, chống dịch.

Tình hình dịch COVID-19 ở Nghệ An vẫn đang diễn biến phức tạp với nhiều điểm nóng như thành phố Vinh, huyện Yên Thành, TX Cửa Lò... Thành phố Vinh hiện có 20/25 phường, xã có dịch.

Bắt đầu từ chiều 23/8, Vinh tổ chức test nhanh COVID-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Đây là lần thứ 2 thành phố Vinh thực hiện chiến dịch lấy mẫu sàng lọc cộng đồng trên diện rộng. Nếu lần 1 chỉ lấy mẫu đại diện hộ gia đình, thì lần này lấy mẫu toàn dân.

So với lần đầu, lần này, ngành Y tế và thành phố Vinh lấy mẫu với số lượng nhiều gấp 3 lần (gần 290.000 người, đạt tỷ lệ 84%). Ngành Y tế đã điều 1.152 cán bộ (trong đó có 152 cán bộ y tế tỉnh Hà Tĩnh) tham gia trực tiếp lấy mẫu, ngoài ra còn có thêm 500 cán bộ chi viện giám sát và tiếp tế cho đội ngũ lấy mẫu.

Do tính chất phức tạp của dịch bệnh, thành phố Vinh sẽ tiếp tục test sàng lọc toàn bộ dân ở các phường được đánh giá có nguy cơ cao bao gồm: Hồng Sơn; Vinh Tân; Hưng Bình và Nghi Phú. Dự kiến chiều nay (28/8) sẽ bắt đầu thực hiện.

Nghệ An cũng đã chuẩn bị kịch bản 5.000 giường bệnh điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Hiện, Nghệ An đang tập trung xây dựng 2 trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở Khu B của Bệnh viện HNĐK Nghệ An và Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh với khoảng 1.000 giường cấp cứu.

