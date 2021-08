Hành trình 18 giờ truy bắt đối tượng sát hại tài xế taxi để cướp tiền

Đối tượng nợ nhiều tiền do ham chơi lô đề

Sáng 21/8, ông Nguyễn Cảnh Lộc - Chủ tịch UBND xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận, nghi phạm Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn) là công dân trên địa bàn xã.

“Hùng đã có vợ và 2 con còn nhỏ. Hùng chưa có tiền án, tiền sự gì cả. Nhiều năm trước Hùng đi học nghề sửa xe máy sau đó thuê một ki-ốt trên địa bàn xã để mở tiệm sửa xe máy”, ông Lộc nói.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hùng bắt đầu sa đọa. Tiền làm không đủ chi tiêu, lại phá phách nên Hùng vay mượn nhiều nơi. Từ việc mượn những khoản tiền nhỏ, Hùng bắt đầu mượn khoản tiền lớn. Tuy nhiên, để mọi người có thể cho vay tiền thì Hùng luôn nói vay để làm ăn.

“Người này vay nợ rất nhiều tiền do dính vào lô đề, cờ bạc và cá độ bóng. Bước đầu xác định Hùng vay của 2 người hàng xóm gần nhà với số tiền lên đến 450 triệu đồng. Ngoài ra còn vay của nhiều người khác, có vay của cả tín dụng đen, xã hội đen”, ông Lộc chia sẻ.

Hiện trường vụ án.

Khoảng 20 ngày trước, Hùng bắt đầu đóng cửa tiệm xe máy và đi khỏi nhà do tiền nợ đã quá nhiều và túng quẫn. Hùng nói dối với mọi người đi kiếm việc khác để làm và cũng không ai biết đối tượng này đi đâu. Đến ngày 19/8, Hùng gây ra vụ án mạng tại xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) khi sát hại 1 tài xế taxi để cướp của.

“Chúng tôi không rõ thời gian gần đây Hùng đi đâu vì anh này đã rời khỏi địa bàn. Mọi người chỉ biết tin khi đọc báo thì mới biết Hùng giết tài xế để cướp tài sản. Dù biết Hùng túng quẫn nhưng không ngờ lại rơi vào bước đường cùng như vậy”, ông Lộc nói.

Con dao đối tượng vứt lại hiện trường.

Hành trình phá án

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 16h30 ngày 19/8, Công an xã Cẩm Sơn tiếp nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra trên Quốc lộ 7B, đoạn qua xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nạn nhân là một tài xế hãng taxi Lạc Hồng. Sự việc nghiêm trọng, Công an huyện Anh Sơn đã nhanh chóng xuống bảo vệ hiện trường, báo cho lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An để điều tra vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Anh Sơn và các phòng nghiệp vụ lập chuyên án, khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng.

Tuy nhiên, thời điểm này công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Hiện trường vụ án ở đoạn vắng người, thời điểm xảy ra vụ án ít người qua lại. Nạn nhân tử vong cách chiếc xe taxi khoảng 30m.

Lực lượng công an thu giữ hung khí gây án là con dao nhọn, cán nhựa màu vàng (dạng gọt hoa quả) do đối tượng vứt lại cách hiện trường 200m.

Hình ảnh đối tượng đi xe máy trước khi gây án.

Để tiến hành điều tra, một mặt Phòng pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Mặt khác, một tổ trinh sát tỏa đi các hướng để thu nhập chứng cứ, tài liệu, nhất là camera của người dân để dựng lên chân dung của nghi phạm.

Qua rất nhiều thông tin, cơ quan điều tra xác định nghi phạm mặc quần bò xanh, áo phông trắng, cao khoảng 1,6m. Đối tượng sau khi gây án bỏ chạy, có khả năng có nhiều thương tích và vết máu trên người, quần áo.

Đến 11h ngày 20/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, truy xét nóng theo dấu vết đối tượng gây án bỏ chạy, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Anh Sơn và các phòng nghiệp vụ bắt giữ hung thủ là Nguyễn Văn Hùng khi hắn đang lẩn trốn tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng thừa nhận hành vi sát hại tài xế taxi. Trước đó, do nợ nần cá nhân nên trưa 18/8, Hùng lên gặp người nhà ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn để vay tiền. Tuy nhiên, do không vay được tiền, vì túng quẫn nên ngày 19/8, Hùng chuẩn bị phương tiện để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đối tượng không vay được tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Nghĩ là làm, vào khoảng 14h53 ngày 19/8, đối tượng Hùng đã mang theo 1 con dao, điều khiển xe máy đi dọc Quốc lộ 7A đoạn qua thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn để tìm cơ hội thực hiện hành vi cướp tài sản.

Sau khi xác định nạn nhân, đối tượng đã giả vờ khách hàng taxi, lừa để nạn nhân chở đến khu vực đường vắng Quốc lộ 7B thuộc bản Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn rồi tiến hành uy hiếp. Tuy nhiên, trong quá trình đó, Hùng bị nạn nhân chống cự nên đã ra tay sát hại. Sau đó, Hùng nhanh chóng vứt hung khí rồi bỏ trốn.

Y sau đó thay đổi quần áo rồi di chuyển đến địa bàn khác với dự định bỏ trốn. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi của kẻ ác đã nhanh chóng bị cơ quan công an phát hiện.

Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

