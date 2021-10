Hành đông lạ của "bà trùm Đại Nam" trong nhà máy găng tay bị camera bắt trọn, phong thái trái ngược với chồng

Nổi tiếng trước công chúng vì là nữ doanh nhân sắc sảo, lời lẽ linh hoạt, có lúc lại như "thét ra lửa", "bà trùm quyền lực" của Đại Nam mới đây lộ ra một "gương mặt khác". Một clip ngắn được quay ngay trong nhà máy sản xuất găng tay mới mà ông Huỳnh Uy Dũng đổ dồn rất nhiều tâm huyết đã làm nhiều người thích thú.

Khi đang sóng đôi cùng chồng thị sát hoạt động của nhà máy, xem xét thành phẩm, bà Phương Hằng đã có hành động rất trẻ con. Bà cầm găng tay y tế thành phẩm của Đại Nam lên xem xét, rồi bất ngờ... kéo giãn làm thành ná cao su, hướng về phía người đang quay clip.

Your browser does not support the video tag.

Bà Phương Hằng nhí nhảnh bên chồng trong nhà máy găng tay

Hành động lí lắc, hồn nhiên này khiến nhiều người tự nhiên bật cười vì sự nghịch ngợm của nữ doanh nhân quyền lực. Thật khó mà nhận ra hình ảnh người phụ nữ dữ dội, mạnh mẽ với các phát ngôn đanh thép thường thấy.

Bên cạnh đó, việc bà Phương Hằng đùa giỡn với chiếc găng tay, trong khi chồng bà đang thao thao bất tuyệt nói chuyện với vẻ rất nghiêm túc đã tạo nên một cảnh tượng thú vị. Đây không phải là lần đầu bà Phương Hằng khiến dân tình sửng sốt vì sự giản dị của mình trong đời thường. Từ lần cho bệnh nhi nghịch kim cương cho đến chuyện khoe mặt mộc không son phấn, có thể thấy một góc khác trong con người nữ doanh nhân này.

- Nếu bỏ qua công việc và những ồn ào, trong cuộc sống thường ngày hình như chị Hằng tính rất trẻ con, nhí nhảnh nên trẻ lâu.



- Chú bộ đội nghiêm túc bao nhiêu thì cô lí lắc bấy nhiêu, cưng ghê!

- Khi người ta kết hôn với đúng người, cả đời không cần trưởng thành, có phải thế không? - dân mạng bình luận.

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc