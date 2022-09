Hàng trăm giáo viên và học sinh ở miền núi Nghệ An chưa thể đến dự lễ khai giảng

Sáng 5/9, ông Phan Văn Thiết, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đến sáng nay (5/9), trên địa bàn huyện có nhiều em học sinh và giáo viên chưa thể đến dự lễ khai giảng của trường do mưa lớn và sạt lở đường.

Lễ Khai giảng năm học mới tại trường PT DTBT TH & THCS Nậm Càn, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn.

Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn, trong sáng nay, các trường: Trường Mầm non Chiêu Lưu, Mầm non Phá Đánh, Tiểu học Hữu Lập, Mầm non Hữu Lập, Mần non Nậm Càn… nhiều giáo viên và học sinh chưa thể đến dự lễ khai giảng năm học mới. Đặc biệt, có nhiều trường buộc phải lùi Lễ khai giảng để chờ giáo viên cùng các em học sinh đến dự.

Cũng do mưa lớn, các cán bộ đã phân công dự Lễ khai giảng năm học mới cũng không thể đến dự lễ như kế hoạch.

Mưa lớn trong đêm 4/9 là nguyên nhân khiến nhiều giáo viên, học sinh không thể đến dự lễ khai giảng năm học mới như kế hoạch.

Ông Phan Văn Thiết thông tin, đến sáng hôm nay, các trường buộc phải lùi thời gian khai giảng theo đúng lịch để chờ các em học sinh cùng thầy cô giáo đến dự. “Với các trường đang bị chia cắt do mưa lũ, chương trình khai giảng năm học mới sẽ vẫn tổ chức trong ngày 5/9”, ông Thiết nói.

Năm học 2022 – 2023, ngoài hệ thống trường THPT Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn có 1962 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; hơn 32.000 học sinh Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non; có 28 trường Tiểu học, 24 trường Mầm non và 19 trường Trung học cơ sở.

Lễ Khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Tri Lễ 2, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Kỳ Sơn là huyện miền núi nghèo của tỉnh Nghệ An. Địa hình huyện Kỳ Sơn chủ yếu là đồi núi, công cuộc dạy và học của thầy cô giáo và các em học sinh ở huyện này còn hết sức vất vả.

Tác giả: Hồ Phương - Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn