Hàng trăm cảnh sát ở Tiền Giang bao vây, bắt băng nhóm "xã hội đen"

Lúc 4 giờ sáng 23-3, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ bao gồm các lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát điều tra, Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Gò Công Tây đồng loạt ra quân bắt, khám xét các địa điểm của băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích... do Ngô Thị Kim Cương cùng chồng là Trần Minh Sơn và Nguyễn Đức Thành (cùng ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây) cầm đầu.

Nhiều vũ khí được thu giữ

Theo thông tin ban đầu, đây là chuyên án do Công an tỉnh Tiền Giang xác lập rất lâu, nắm được mọi hoạt động của băng nhóm này đã từng gây hoang mang cho người dân. Sáng sớm 23-3, hàng trăm cảnh sát đã có mặt hầu hết các nơi ở của băng nhóm này để ra lệnh bắt, khám xét và kiểm tra hành chính 21 địa điểm trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

Quá đó, công an thu giữ nhiều gói nghi vấn chất ma túy, một số vũ khí và hung khí tự chế các loại và các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tang vật thu được tại hiện trường

Đây là vụ án phạm tội đặc biệt nghiêm trọng do nhiều đối tượng thực hiện với nhiều tội danh khác nhau. Các đối tượng hoạt động trong thời gian dài, ngang nhiên vi phạm pháp luật gây bức xúc người dân trên địa bàn huyện Gò Công Tây...



Tác giả: M. SƠN

Nguồn tin: Báo Người lao động