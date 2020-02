Hàng loạt "ông lớn" ô tô "mất doanh số" vì phạt lái xe uống rượu bia?

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa có báo cáo doanh số bán hàng tháng 1/2020, theo đó, doanh số bán xe chỉ đạt hơn 15.700 chiếc, giảm 52% so với tháng trước (17.000 chiếc). Trong đó, xe du lịch giảm 48% (11.00 chiếc) so với tháng trước và giảm 52% (gần 14.000 chiếc) so với cùng kỳ năm trước.

Xe lắp ráp trong nước tháng qua bán ra được hơn 9.600 chiếc, trong khi xe nhập là hơn gần 6.200 chiếc.

Hàng loạt hãng xe mất doanh số sau khi Chính phủ chính thức áp dụng Nghị định xử phạt mạnh tay lái xe uống rượu bia

Các loại xe cũng có xu hướng giảm mạnh, xe sedan chỉ bán ra được hơn 6.300 chiếc, giảm 4.000 chiếc so với tháng trước. Xe SUV bán ra được hơn 3.000 chiếc, giảm gần 3.000 chiếc. Xe Crossover bán ra được hơn 428 chiếc, giảm gần 600 chiếc và xe đa dụng gia đình MPV bán được gần 2.000 chiếc, giảm gần 3.000 chiếc.

Hàng loạt đại gia xe hơi cũng suy giảm doanh số bán ra trong tháng 1/2020. Cụ thể Toyota chỉ đạt 3.900 chiếc, giảm 4.700 chiếc so với tháng 12/2019 và 3.700 chiếc so với cùng kỳ năm 2019; Honda chỉ đạt lượng bán ra hơn 1.900 chiếc, giảm 1.000 chiếc so với tháng trước và gần 2.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện của Thaco cũng chỉ tiêu thụ được 3.700, giảm 2.700 chiếc so với tháng trước và giảm gần 4.800 chiếc so với tháng 1/2019.

Mitsubishi có doanh số bán ra 1.600 chiếc, giảm 1.200 chiếc so với tháng 12/2019 và giảm gần 900 chiếc so với cùng kỳ năm 2019. Ford bán ra chỉ được 1.200 chiếc, giảm gần 1.800 chiếc so với tháng 12/2019 và giảm gần 2.200 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.

Rõ ràng, ở cùng thời điểm tháng 1, trùng với lịch nghỉ Tết dương và cả Tết âm lịch, song dường như tháng 1/2020, doanh số xe bán ra có sự giảm rõ rệt cả ở nhóm các doanh nghiệp lắp ráp cũng như nhập khẩu.

Theo một doanh nghiệp kinh doanh xe hơi, thường tháng trong Tết hoặc cận Tết nguyên đán, doanh số bán xe có thể thấp, song chỉ thấp hơn tháng cuối của năm trước từ 20-30%. Tuy nhiên, năm nay lượng bán ra suy giảm 50% rõ ràng cho thấy có sự chủ động từ các hãng xe.

“Nhu cầu thị trường vẫn thế, người mua xe vẫn đông, trong khi sản lượng bán ra ít hơn sẽ khiến mặt bằng giá sẽ không giảm thêm. Đây cũng là biện pháp để các doanh nghiệp chặn đà giảm của giá xe từ cuối quý III đến cả quý IV/2019. Bên cạnh đó, nguyên nhân xử phạt nặng lái xe có nồng độ cồn vượt quy định cho phép cũng là một phần tác nhân gây nên sự suy giảm doanh số bán xe hơi hiện nay”, ông Hiên, chủ đại lý xe hơi tại Cầu Giấy cho biết.

Theo giới kinh doanh xe, với tình hình dịch viêm phổi cấp Covid -19 do chủng mới của corona gây ra, chắc chắn thị trường xe sẽ chịu tác động mạnh, nhu cầu xe hơi có thể thấp hơn và doanh số trong quý 1 và có thể quý 2 (nếu tình hình dịch bệnh không được cải thiện) sẽ suy giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tác giả: An Linh

Nguồn tin: Báo Dân trí