Hàng loạt Fanpage Confession các trường đại học bị một cái tên “lạ” tấn công

Sáng ngày 8/10, báo Lao động đưa tin, tối ngày 7/10, hàng loạt Fanpage Confession trên Facebook của các trường đại học lớn tại Tp.HCM bị đổi tên gây nên một sự náo loạn trong cộng đồng sinh viên. Các Confession thường là sân chơi, nơi chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của sinh viên.

Sự cố trang Fanpage bị đổi tên đang gây sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng sinh viên và các trường đại học. Cái tên được gây chú ý nhất trong lần tấn công các Fanpage lần này là "Đào Xuân Trường". Trong đó, trang Confession nổi tiếng của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM với hơn 100.000 lượt theo dõi đã bị đổi thành tên "Đào Xuân Trường".

Đây cũng là cái tên mà kẻ tấn công dùng để đặt cho các Fanpage Confession của sinh viên Tp.HCM học tại Trường Đại học Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM, Trường Đại học Ngân hàng, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Công nghiệp, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM, Trường Đại học Luật Tp.HCM, Trường Đại học Văn Lang...

Hàng loạt Fanpage Confession các trường đại học bị đổi tên.

Trước đó, sự việc đổi tên bắt đầu từ sáng 7/10 khi page sinh viên một số khoa, ngành của Trường Đại học Tôn Đức Thắng gặp sự cố Fanpage bị đổi tên thành Nguyễn Phan Minh Khang và Nguyễn Trần Anh Khoa.

Không những thế, một số page vệ tinh, page Confession do sinh viên quản lý và page của Ký túc xá trường này cũng đồng loạt thay đổi tên.

Hiện tại chỉ có rất ít page lấy lại được tên và quyền quản trị.

Sự việc cho thấy vấn đề bảo mật tại các diễn đàn của sinh viên các trường đại học nói riêng và các trang, nhóm Facebook nói chung hiện có lỗ hổng lớn để hacker có thể tấn công.

Theo Zing, ông Mai Thanh Phú, người có tiếng trong cộng đồng digital marketing và các dịch vụ Facebook cho biết: “Cách đây nhiều năm, Facebook từng bị lỗi người dùng gửi kháng nghị đổi tên trang mà không cần là quản trị viên. Tuy nhiên, việc nhiều trang đồng loạt bị thay cùng một tên là hiện tượng lạ”.

Ông Phú cho biết việc đổi tên một trang Facebook hiện tại rất khó khăn, ngay cả là quản trị viên cũng chưa chắc thực hiện được.

Trước đó vào tối 4/10, hàng loạt dịch vụ của Facebook, bao gồm nền tảng chính, Instagram, WhatsApp và Messenger đều không thể truy cập. Khi vào bằng máy tính, trình duyệt hiện lỗi "This site can't be reached", trong khi vào bằng ứng dụng di động sẽ không thể cập nhật nội dung mới.

