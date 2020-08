Hàng chục trinh sát đột kích sới bạc trên sông lúc rạng sáng

Ngày 20/8, thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 13 “con bạc” say sưa sát phạt trên thuyền lúc rạng sáng.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Hưng Nguyên xác định một ổ nhóm đánh bạc lưu động quy mô lớn dọc sông Lam quy tụ nhiều đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp, hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Chuyên án được xác lập.

Khoảng 1h30 phút (ngày 14/8), trinh sát nắm được thông tin các “con bạc” lên thuyền vỏ sắt trên sông Lam, đoạn giáp ranh giữa huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn. Sau đó, các đối tượng cho thuyền trôi dọc sông Lam hướng về thành phố Vinh để “sát phạt”.

Các đối tượng tại CQĐT.

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, trinh sát nhanh chóng tiếp cận, bắt giữ 13 đối tượng trong sới bạc trên thuyền. Tang vật tạm giữ gần 200 triệu đồng, 2 xe ô tô, 10 ĐTDĐ, 1 tàu vỏ sắt…

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, đường dây đánh bạc này do Nguyễn Văn Thắng (SN 1979) trú tại xóm 4, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên cầm đầu. Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng. Chuyên án được mở rộng.

Tác giả: CẢNH HUỆ

Nguồn tin: Báo Tiền phong