Hàng chục nghìn tấn than không rõ nguồn gốc ở Hải Dương

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Công Thương ngày 23/8, Tổng cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo Cục QLTT Hải Dương phối hợp cùng Cục Cảnh sát Kinh tế (C03) - Bộ Công an đồng loạt kiểm tra 21 điểm kinh doanh than (bãi than) của các cá nhân, doanh nghiệp nằm rải rác trên địa bàn thuộc thị xã Kinh Môn (Hải Dương).

Cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra 21 địa điểm kinh doanh than (bãi than) ở thị xã Kinh Môn.

Trong 6 ngày kiểm tra, đến chiều tối 24/8, lực lượng chức năng mới kiểm tra và có kết quả sơ bộ của 15 trong số 21 bãi than có dấu hiệu vi phạm.

Các bãi than nằm cách nhau từ 5-7km, giáp bờ sông để thuận tiện cho việc vận chuyển đường thủy, đường đi lại khó khăn, nằm ở xa khu dân cư. Tại mỗi bãi than có nhiều doanh nghiệp bao gồm cả tổ chức, cá nhân quản lý đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện phần lớn các bãi có khối lượng than có chênh lệch so với hoá đơn nhập hàng.

Đơn cử, tại 1 trong số 15 cơ sở đã được kiểm tra tính đến ngày 24/8, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục nghìn tấn than không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ. Đây là số lượng than rất lớn được cơ quan chức năng phát hiện trong thời gian qua.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ các dấu hiệu vi phạm về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở, đồng thời phối hợp với Tổng cục địa chất khoáng sản để giám định, đối chiếu làm rõ chủng loại than cũng như sự chênh lệch khối lượng than hiện có trên bãi so với số hoá đơn nhập hàng do doanh nghiệp xuất trình.

