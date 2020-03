Hàng chục điểm tiềm ẩn TNGT khó khắc phục vì... thiếu hồ sơ

Điểm đen TNGT tại ngã tư QL48B giao với đường liên xã (Km 8+200) chưa thể khắc phục vì thiếu hồ sơ các vụ tai nạn

QL48B đoạn qua huyện Quỳnh Lưu là tuyến giao thông quan trọng nối cửa biển Lạch Quèn với các huyện miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An. Dù mới được đầu tư nâng cấp, nhưng trên tuyến đã xuất hiện những điểm đen giao thông, điển hình như vị trí Km 8+200 (thuộc địa phận xóm 7, xã Quỳnh Bá).

Làm bảo vệ cho một trang trại cách đó không xa, ông Nguyễn Tỳ (75 tuổi, trú xóm 3, xã Quỳnh Hưng) đã chứng kiến rất nhiều vụ TNGT giữa các xe ở vị trí này. “Tai nạn xảy ra ở nhiều thời điểm khác nhau, chủ yếu giữa xe đang di chuyển trên QL48B với xe rẽ sang đường liên xã hoặc với xe băng qua ngã tư đường, nhưng hầu hết là bị thương”, ông Tỳ nói.

Xác nhận thông tin này, ông Nguyễn Văn Quân, Phó trưởng Công an xã Quỳnh Bá cho biết: Theo thống kê của Công an xã, trong năm 2019 tại đây xảy ra 9 vụ TNGT. Từ đầu năm 2020 đến nay cũng đã có 4 vụ. “Nhiều vụ khi anh em đến nghĩ là nạn nhân sẽ chết nhưng may mắn sau đó chỉ bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu”, ông Quân nói.

“Những vụ va quệt nhẹ, người dân tự thỏa thuận, chúng tôi chỉ làm trung gian. Các vụ TNGT có người bị thương nặng thì báo lên công an huyện để khám nghiệm hiện trường, làm hồ sơ. Trong các cuộc họp ở cấp huyện, chúng tôi cũng đã đề xuất rất nhiều lần về việc phải có phương án đảm bảo ATGT ở vị trí này”, ông Quân cho biết thêm.

Trước thực trạng này, ông Võ Minh Đức, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết, Ban cũng đang rất “đau đầu” với vị trí Km 8+200 QL48B. Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh, từ ngày 25/12/2017 - 12/8/2019, ở vị trí này xảy ra 9 vụ TNGT làm chết 1 người, bị thương 15 người - đủ điều kiện để xác định điểm đen giao thông. “Tuy nhiên, khi Ban ra Công an huyện Quỳnh Lưu xin hồ sơ TNGT để làm hồ sơ khắc phục điểm đen, thì họ lại không có hồ sơ”, ông Đức giãi bày.

Cũng theo ông Đức, không riêng gì Quỳnh Lưu, hiện toàn tỉnh có 30 điểm tiềm ẩn TNGT, 20 điểm đen cần phải được khắc phục trước năm 2021. Tuy nhiên, khi Ban đi làm hồ sơ thì chỉ có 4 địa phương (TX Thái Hòa, huyện Đô Lương, Diễn Châu và Hoàng Mai) là cấp đủ hồ sơ. Các địa phương còn lại không có hoặc không cập nhật được hồ sơ tai nạn để làm. “Điều lo lắng nhất là có nhiều điểm thực sự là điểm đen giao thông nhưng lại không được xử lý.

Ví dụ như: điểm Km262 QL16 (thuộc địa bàn huyện Quế Phong) trong 1 năm xảy ra 2 vụ TNGT làm 3 người chết, bị thương 2 người. Xét theo tiêu chí thì điểm này là điểm đen TNGT, nhưng khi đến Công an huyện xin hồ sơ tai nạn thì lại không có”, ông Đức nêu thêm ví dụ và đề nghị, để số liệu TNGT chính xác, ngoài lực lượng công an thì đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền nơi xảy ra tai nạn cũng phải thống kê và cập nhật thường xuyên.

Để làm rõ hơn vấn đề này, PV đã liên hệ với công an một số huyện thị ở Nghệ An nhưng đều nhận được câu trả lời là “Công an huyện không có quyền phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí”. Trong khi đó, liên hệ qua phòng tham mưu Công an tỉnh Nghệ An thì cũng chỉ được trả lời “Giám đốc đang bận chưa xếp được lịch”.

