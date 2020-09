Hàng chục dân chơi đất cảng thác loạn trong bar bất chấp lệnh cấm

Đêm 30/8, tổ công tác thuộc Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) kiểm tra quán New Beat, số 1-3 Hai Bà Trưng, thuộc địa phận phường An Biên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tổ chức DJ đánh nhạc với âm lượng lớn, bên trong có 20 khách (11 nữ và 9 nam) và 20 nhân viên nam nữ phục vụ.

Tất cả các nhân viên và khách đều không thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng ngừa COVID-19 theo quy định. Cảnh sát còn phát hiện trong quán này có 5 bình khí nén không nhãn mác.

Khai với lực lượng chức năng, Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1994, quản lý quán) cho biết, các bình khí trên chứa khí N2O (còn gọi là bóng cười) để bán cho khách sử dụng.

Ngay sau đó, tổ công tác lập biên bản vi phạm đối với cơ sở trên về việc không thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và niêm phong, tạm giữ các bình khí nén trên để điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 28/8, Công an quận Ngô Quyền cũng kiểm tra cơ sở kinh doanh phòng trà Honey trên phố Văn Cao, phường Đằng Giang. Kiểm tra, cơ quan công an phát hiện cơ sở này tổ chức 3 phòng hoạt động với 7 nhân viên nữ phục vụ 7 khách nước ngoài hát.

Nữ quản lý phòng trà Honey tên Nguyễn Thị Đào (SN 1998) không xuất trình được giấy tờ hành chính khi cảnh sát yêu cầu. Tổ công tác Công an quận Ngô Quyền xác định cơ sở này bất chấp quy định, qua đó lập biên bản vi phạm cơ sở này về việc không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID –19, vì lợi nhuận vẫn lén lút hoạt động bất chấp quy định cấm trong mùa dịch .

Tác giả: PHƯƠNG LINH - NGUYỄN HOÀN

Nguồn tin: Báo Tiền phong