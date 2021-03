Hải Phòng mở cửa cho 5.000 CĐV khi đấu CLB Hà Nội

Hải Phòng gây bất ngờ với 2 trận toàn thắng, đang dẫn đầu LS V-League 2021. (ảnh Anh Tú)

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 18h ngày 13/3 tới. Trước đó, Hải Phòng đã có văn bản xin ý kiến UBND thành phố và được chấp thuận cho phép mở cửa đối với 5.000 CĐV. “BTC sẽ tuân thủ triệt để các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Chúng tôi đang lên kế hoạch triển khai những biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn, an ninh trận đấu”-ông Lê Xuân Hải cho biết. Khán giả khi vào sân sẽ được bố trí ở 2 khán đài A và B, thực hiện giãn cách và đeo khẩu trang. CĐV đội khách CLB Hà Nội ở khán đài C, được giới hạn không quá 200 người.

Sau thời gian tạm dừng vì dịch COVID-19, LS V-League 2021 sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/3 tới. Tại vòng đấu này, sân Hoà Xuân sẽ bán vé cho 2.000 CĐV ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sân Pleiku đang xin phép bán vé 30-50% khi HAGL gặp Bình Định. Các cặp đấu khác giữa Quảng Ninh-Tp Hồ Chí Minh và Viettel-Becamex Bình Dương cũng đang báo cáo UBND địa phương để giới hạn khán giả vào sân.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) trước đó đều có các văn bản hướng dẫn CLB thực hiện quy định mới trong tổ chức trận đấu nhằm đảm bảo an toàn dịch.

Sau 2 vòng đấu, Hải Phòng bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. CLB Hà Nội ngược lại rơi xuống đáng bảng xếp hạng khi thua cả 2 trận. Ở cuộc đối đầu sắp tới, khó khăn tăng lên với đội bóng của bầu Hiển khi tiền vệ Quang Hải vừa bị đau nhẹ, bỏ ngỏ khả năng có mặt.

Tác giả: TIỂU PHÙNG

Nguồn tin: Báo Tiền Phong