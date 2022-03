Hải Phòng: Khởi tố vụ án, bắt 14 đối tượng dùng hung khí đuổi đánh nhau

Ngày 25/3, thông tin từ CATP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án, bắt giữ 14 đối tượng (2 nhóm) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”

Các đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Hòa (SN 2007, trú tại số 446 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng); Phùng Văn Trường Vũ (SN 2005, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, An Dương; Nguyền Hoàng Anh (SN 2007, thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, An Dương); Nguyễn Hoàng Đăng Vinh (SN 2006, thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, An Dương; Đặng Xuân Hiểu (SN 2003, thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, An Dương); Bùi Huy Hoàng (SN 2005, trú tại số 29/53/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân); Đỗ Thành Huy (SN 2007, trú tại số 8A/288 Miếu Hai Xã, quận Lê Chân); Đỗ Tùng Linh (SN 2004; trú tại số 3/107 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân; Phùng Thanh Tú (tức Tú "khỉ"; SN 2004, trú tại số 13 Nam Phong, phường Nam Hải, quận Hải An); Nguyền Tuấn Anh (SN 2005, trú tại 24/355 Lũng Đông, phường Đằng Hải, Hải An); Phạm Tiến Anh (SN 2004, số 5/62 Bình Kiều 2, phường Đông Hải 2, Hải An); Nguyễn Mạnh Tùng (SN 2004, phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền); Nguyễn Thượng Đạt (SN 2007, trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh; Đỗ Tuấn Hiệp (SN 2007, trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng).

Phùng Thanh Tú cầm đầu nhóm 11 đối tượng (ảnh: CAHP).

Trước đó, koảng 0h5 ngày 06/3/2022, Công an phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) trong quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện tại khu vực ngã tư An Dương, phường Trần Nguyên Hãn (Lê Chân, Hải Phòng) 2 nhóm với khoảng 30 đối tượng điều khiển hơn 15 xe mô tô, sử dụng giáo chổi, giáo chọc, dao kiếm và chai lọ thủy tinh đuổi đánh nhau.

Một số đối tượng tại cơ quan công an (ảnh: CAHP).

Trong đó, nhóm 1 có khoảng 11 đối tượng do Phùng Thanh Tú (SN 2004, trú tại số 13, Nam Phong, Nam Hải, Hải An) cầm đầu; nhóm 2 có khoảng 30 đối tượng do Phùng Đức Huy (SN 2006, trú tại Vĩnh Khê, An Đồng, An Dương) cầm đầu.

Công an phường Trần Nguyên Hãn đã nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn hành vi vi phạm, các đối tượng đã điều khiển xe máy bỏ chạy.

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Lê Chân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Tác giả: Vũ Ba

Nguồn tin: Báo Công lý