Hai nhóm đánh nhau náo loạn đường phố, nhiều người bị thương

Ngày 1/8, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip có nội dung khoảng 15 người lao vào đánh nhau loạn xạ trên đường phố.

Hai nhóm đánh nhau trên đường Mã Lò (Ảnh cắt từ clip).

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra khoảng 21h ngày 31/7, trước quán karaoke trên đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM.

Hai nhóm thanh niên đánh nhau gây náo loạn đường phố

Nhiều người dân chứng kiến cho biết, thời điểm trên, một nhóm nam thanh niên khoảng 12 người đi nhiều xe máy trên đường Mã Lò và va quẹt với nhóm khoảng 3-4 người.

Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi và cầm mũ bảo hiểm, gậy gộc rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn trên đường. Sự việc diễn ra hơn 2 phút và làm một số người trong hai nhóm bị thương.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoàng Thuận).

Đại diện Công an quận Bình Tân xác nhận có vụ việc như trên, nguyên nhân do va quẹt xe khi lưu thông trên đường và hai nhóm rời đi trước khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.

Hiện vụ việc đang được xác minh, xử lý.

