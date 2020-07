Hai người đi taxi bị đâm thương vong nghi do va chạm giao thông

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 1/7, tại P.Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, xe taxi BS: 14A-197.64 do anh Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1988, trú tỉnh Hải Dương) điều khiển, chở hai khách là Trần Hữu Thái (SN 1997, trú TP.Cẩm Phả) và Lê Đông Mừng (SN 1992, trú TX.Quảng Yên, cùng tỉnh Quảng Ninh).

Khi đang lưu thông, những người trên xe taxi đã phát sinh mâu thuẫn với Trần Minh Đức (SN 1981, trú P.Cẩm Thạch, tp.Cẩm Phả) điều khiển xe máy BS: 14F4- 9697.

Khi anh Thái ngồi ghế sau mở cửa xuống xe taxi, Trần Minh Đức đã dùng con dao gấp gắn ở chùm chìa khóa đang cầm đâm vào vùng ngực trái, làm anh Thái tử vong tại chỗ. Lúc này, anh Mừng mở cửa xuống xe, ôm giữ Đức, trong khi giằng co đã bị đối tượng đâm bị thương tại vùng phần mềm bụng phải. Sau đó anh Mừng cùng một số người dân đã khống chế được đối tượng.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an tp.Cẩm Phả và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân dẫn đến vụ trọng án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo một nguồn tin cho biết, mâu thuẫn trên bắt nguồn từ va chạm giao thông.