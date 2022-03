Hải Dương có tân Giám đốc CDC sau vụ mua kit test Việt Á

Ngày 17/12/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ kit xét nghiệm của Công ty CP Công nghệ Việt Á.

THÊM CHI TIẾT Cơ quan điều tra xác định, Công ty Việt Á bán Kit xét nghiệm COVID cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng, Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng. Ngày 31/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương về tội Nhận hối lộ với số tiền lên đến 27 tỷ đồng. Ngày 31/12/2021, tại kỳ họp thứ 5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến.