Hai cựu công an lên kịch bản, hoa tiêu cho toán cướp tiền ảo trị giá 35 tỷ đồng

Trước đó, hai cựu công an Dũng và Tuấn cùng một số cán bộ công an khác được băng cướp rủ tham gia để đòi lại tiền bị mất khi trót đầu tư tiền ảo do Lê Đức Nguyên rủ rê. Dũng và Tuấn đã hướng dẫn nhóm bị can cách thức dàn cảnh va chạm ô tô với ông Nguyên trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây rồi bắt cóc gia đình ông này để cướp tiền ảo.