Hai cha con bị nước cuốn, con trai tử vong

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến cháu Khuông Văn H. bị nước cuốn (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Tối 8/7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) nhận được tin báo về trường hợp hai cha con bị nước cuốn ở kè tràn thuộc xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, khoảng 18h50 ngày 8/7, người dân quanh kè tràn thuộc xã Đại Lâm phát hiện anh Khuông Văn Hinh (SN 1985) và con trai là Khuông Văn H. (SN 2009) đang đi kích cá qua khu vực kè tràn thì bị nước cuốn trôi.

Anh Hinh được người dân nhanh chóng đưa vào bờ trong tình trạng đuối sức. Không may, con trai anh bị dòng nước cuốn trôi.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) cử 15 cán bộ, chiến sĩ cùng một xe cứu nạn cứu hộ, một xe cứu thương phối hợp với Công an huyện Lạng Giang, Công an xã Đại Lâm và nhân dân tổ chức tìm kiếm.

Hiện trường kè tràn không có điện thắp sáng, nước dâng cao cản trở việc tìm kiếm nạn nhân. Đến sáng 9/7, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cháu H.

Trước đó, khoảng 18h ngày 7/7, anh Thân Văn Long ở xã Hồng Thái không thấy con gái và cháu về nhà nên tới Công an xã trình báo. Con gái anh là Thân Ngọc Thanh P. (SN 2013) và cháu là Nguyễn Thùy L. (SN 2010), ở xã Nghĩa Trung.

Cùng thời gian này, một số người dân cho biết thấy 2 cháu đi xe đạp điện trên tuyến đường đoạn cắt qua ngòi cầu Sim. Qua tổ chức tìm kiếm ban đầu, 21h45 ngày 7/7, các lực lượng đã vớt được xe đạp điện của hai cháu ở khu vực trên.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến 1h15 ngày 8/7, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của cháu Nguyễn Thùy L. cách nơi phát hiện xe đạp điện khoảng 700m. 6h10 ngày 8/7 phát hiện thi thể cháu Thân Ngọc Thanh P.

Qua tìm hiểu được biết, sáng 7/7, hai cháu chở nhau tới bà ở thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Trung chơi. Những ngày qua có mưa lớn, nước qua ngòi cầu Sim dâng cao, có thể 2 cháu bị ngã xe ở khu vực này dẫn tới đuối nước.

Tác giả: Bá Đoàn

Nguồn tin: Báo Dân trí