Hà Tĩnh: Khách sạn tổ chức cho 73 đối tượng "bay lắc" giữa cao điểm chống dịch

Nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, vào khoảng 1h sáng nay, 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Nghi Xuân đã đột nhập khẩn cấp khách sạn Việt Lào (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) bắt quả tang hàng chục đối tượng đang "bay lắc" tại đây.

Công an đã nhanh chóng khống chế toàn bộ phòng hát, kiểm đếm, phân loại đối tượng.

Tổng cộng có 73 đối tượng, trong đó có 25 nữ, chủ yếu là quê Nghệ An, TP Hà Tĩnh, huyện Can Lộc.

Tổng cộng có 73 đối tượng, trong đó có 25 nữ, tụ tập bay lắc lúc nửa đêm.

Lực lượng phá án cũng đã thu giữ nhiều tang vật của vụ án, trong đó có ma túy và thuốc lắc.

Điều đáng nói là thời điểm lực lượng Công an Hà Tĩnh đột nhập, khách sạn này còn đang treo biển "Tạm đóng cửa vì dịch Covid-19".

Thượng tá Nguyễn Quang Thành thông tin- Trưởng Công an huyện Nghi Xuân thông tin: Do lượng đối tượng bị tạm giữ quá lớn, để tránh dịch lây lan, phía công an, cơ quan chức năng tại địa phương đã phong tỏa khách sạn, biến khách sạn thành nơi cách ly nhóm đối tượng.

Thượng tá Thành cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ chủ khách sạn để làm rõ các sai phạm liên quan.

Sáng 26/3, trao đổi nhanh với Dân trí, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho biết, sau khi nắm được thông tin, với vai trò là Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, ông đã yêu cầu cơ quan chức trách tỉnh này xử lí thật nghiêm minh, ở mức cao nhất hành vi sai phạm của chủ khách sạn.

Ông Sơn cũng yêu cầu cơ quan chức trách cần thực hiện các biện pháp chuyên môn tối đa trong việc đo thân nhiệt, tiến hành cách ly trong quá trình tạm giữ điều tra toàn bộ các đối tượng bị bắt giữ.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc.

Tác giả: Văn Dũng - Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Dân trí