Chân dung nữ 9X trong đường dây ma túy ở Nha Trang

Cảnh sát xác định Trương Thị Thanh Trúc là bạn gái của người nằm trong đường dây ma túy. Cô này tham gia bán chất cấm nên bị bắt giữ.

Ngày 25/3, Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Lê Duy Phương (29 tuổi, quê Quảng Trị) - người cầm đầu đường dây chuyên nhập ma túy từ TP.HCM.

Cảnh sát xác định trong số 3 đồng phạm bị bắt cùng Phương có Trương Thị Thanh Trúc, cô gái trẻ làm nghề trang điểm ở thành phố biển.

Hot girl buôn ma túy

Để triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh này, hàng chục trinh sát thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang đã đeo bám các chân rết nhiều tháng trời.

Trương Thị Thanh Trúc. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 23/3, các trinh sát nắm thông tin Nguyễn Ngọc Trường Thành (23 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cùng bạn gái là Trương Thị Thanh Trúc (21 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) mang ma túy đi bán cho người nghiện.

Sau nhiều giờ đeo bám, cảnh sát bắt quả tang đôi nam nữ này giao hàng cấm trên đường Tô Hiến Thành, TP Nha Trang. Kiểm tra người và nơi ở của họ, công an thu giữ 32 viên thuốc lắc, 4 gói ma túy đá.

Tại cơ quan công an, Trúc khai hè 2019, cô ta từ Đắk Lắk xuống Nha Trang để học nghề trang điểm cô dâu. Sau Tết, công việc này gặp khó khăn do dịch bệnh.

“Tiền đi làm không đủ trang trãi cuộc sống và trả tiền phòng trọ, khi nghe bạn bè rủ đi bán ma túy có tiền nên em tham gia", Trúc khai với công an.

Sau khi được chỉ mối, cô gái sở hữu tài khoản Facebook có đông đảo người theo dõi cùng người tình trực tiếp mua ma túy từ Lê Duy Phương.

Mỗi viên thuốc lắc Trúc mua với giá 210.000, sau đó bán ra mức 300.000 đồng. Ngoài ra, cô gái này còn mua ma túy đá dạng “khay” về chia nhỏ để mang đi tiêu thụ.

Đêm 23/3, Công an TP Nha Trang bắt giữ thêm Lê Nhật Tiến (21 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú TP Nha Trang). Thanh niên này là tay chân thân cận, được Phương trả công để phân phối ma túy khi có khách đặt hàng.

Trùm ma túy tàng trữ súng

Việc bắt giữ, lấy lời 3 chân rết trong đường dây ma túy được thực hiện bí mật để tránh việc Lê Duy Phương bỏ trốn.

Sáng 24/2, công an đã khống chế Lê Duy Phương, khi trùm đường dây ra khỏi nhà trọ ở phường Vĩnh Hải.

Lê Duy Phương (giữa) và các đồng phạm. Ảnh: A.Bình.

Khám xét nơi ở của người đàn ông này, công đã thu giữ 17 hộp ma túy, 355 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng ngắn, 36 viên đạn cùng nhiều đồ vật khác.

Khai với công an, Phương nói thường liên lạc qua tin nhắn hoặc email với một người ở TP.HCM để mua ma túy. Sau khi chốt số lượng, Phương gửi tiền còn đối tác gửi hàng qua xe khách.

“Nhiều lần tôi trực tiếp vào TP.HCM mua hàng. Cũng có lúc tôi trực tiếp vào TP.HCM để lấy hàng. Lần gần nhất là ngày 21/3, tôi đã mua 360 triệu tiền ma túy, thuốc lắc để mang về Nha Trang”, Phương khai tại quan điều tra.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: zing.vn