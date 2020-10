Hà Nội: Xem xét xử lý Đội trưởng Công an huyện quan hệ bất chính

Trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thông tin, đơn vị này vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Công an TP Hà Nội xem xét xử lý cán bộ Nguyễn Văn T. - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Mỹ Đức) - theo quy định của ngành.

Thông báo Kết luận giải quyết tố cáo đối với trường hợp của Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an huyện Mỹ Đức.

Trước đó, Công an huyện Mỹ Đức nhận đơn của chị Nguyễn Thị T. Y. (SN 1982, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) tố cáo anh T. có quan hệ tình cảm với chị, dẫn đến chị có thai.

Theo đơn tố cáo, tháng 5/2019, chị Y. quen biết vị Đội trưởng này. Thời điểm đó, chị đã ly dị chồng. Quá trình quen biết, anh T. lừa dối chị, nói rằng gia đình anh không hạnh phúc, nói sẽ ly dị vợ.

Mối quan hệ này kéo dài đến ngày 31/5/2020 thì chị Y. phát hiện ra anh T. nói dối. Chị Y. nhận thấy anh T. không đáng để tin tưởng nên chị và anh T. xảy ra xung đột dẫn đến chia tay.

Ngày 8/6/2020, chị Y. phát hiện mình có thai. Chị đi siêu âm và gửi giấy siêu âm lên cơ quan anh T. công tác. Tuy nhiên, anh T. từ chối cái thai này, cho rằng chị quan hệ với những người khác nên có thai và vu khống cho anh nhằm hạ uy tín của anh.

Quá trình xác minh, Công an huyện Mỹ Đức xác định, kết quả xét nghiệm của Viện Pháp y Quốc gia kết luận AND thai nhi trong bụng chị Y. cùng huyết thống với anh Nguyễn Văn T.. Công an huyện Mỹ Đức kết luận, việc anh T. có quan hệ tình cảm với chị Y. dẫn đến chị Y. có thai là đúng.

Công an huyện Mỹ Đức yêu cầu anh T. phải nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục hậu quả; có trách nhiệm với cái thai trong bụng chị Y. theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an huyện Mỹ Đức đang tập hợp hồ sơ báo cáo Công an TP Hà Nội xem xét xử lý cán bộ T. theo quy định của ngành.

Một lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức chia sẻ thêm, đơn vị này đã đề xuất hình thức kỷ luật đối với Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an huyện là giáng chức và điều chuyển công tác.

Tác giả: Tiến Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí