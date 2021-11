Hà Nội sẽ thí điểm cách ly, điều trị F1, F0 tại nhà

Ngày 15/11, cả nước ghi nhận 8.616 ca mắc COVID-19 mới, gồm 13 ca nhập cảnh và 8.603 ca ghi nhận trong nước. Các ca dương tính được phân bố tại 57 tỉnh, thành phố, tăng 440 ca so với ngày trước đó, trong đó có 3.950 ca trong cộng đồng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Đồng Nai (giảm 116), Khánh Hòa (giảm 98) và Thái Bình (giảm 42). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Tây Ninh (tăng 247), Tiền Giang (tăng 226), TP.HCM (tăng 180). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.341 ca/ngày.