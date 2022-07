Hà Nội FC – Sông Lam Nghệ An: Quyết định ngôi đầu

Trước vòng đấu thứ 10 V.League 2022, Hà Nội dẫn đầu với 17 điểm, Sông Lam Nghệ An xếp sau với 16 điểm. Chính vì thế, trận đấu giữa hai đội vào ngày Chủ nhật (31/7) có tính chất “6 điểm”. Đội thắng không chỉ vươn lên dẫn đầu mà còn tạo khoảng cách với đối thủ bám đuổi.

Phan Văn Đức vẫn là điểm sáng của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: VPF.

Trước cuộc “đại chiến” này, Hà Nội FC gặp tổn thất về nhân sự khi huấn luyện viên Chun Jae-ho mắc COVID-19 và vắng mặt từ những buổi tập trước trận đấu. Hà Nội FC có sự thay đổi lớn về mặt lực lượng ở mùa giải năm nay. Đặc biệt, khi Quang Hải chia tay đã để lại một khoảng trống lớn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chun Jae-ho đã có những điều chỉnh mang lại hiệu quả. Những gì Hà Nội FC đã có được ở thời điểm hiện tại cho thấy, họ vẫn sống khoẻ khi không có Quang Hải.

Điểm tích cực của Hà Nội FC là họ đang dần trao cơ hội cho những cầu thủ nội cũng như đôn dần những gương mặt trẻ lên đội 1. Trong chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 9, huấn luyện viên Chun Jae-ho đã sử dụng toàn bộ cầu thủ nội trong đội hình xuất phát của Hà Nội FC. Tiền đạo trẻ Văn Tùng đã được thi đấu 58 phút, trong khi đó trung vệ trẻ Vũ Tiến Long đã được lần đầu có mặt ở sân chơi V.League ở những phút bù giờ cuối trận. Đó là cơ hội để những cầu thủ trẻ này có thể tận dụng cho những sự thay thế tương lai tại Hà Nội FC.

Đối thủ tuần này của Hà Nội FC là Sông Lam Nghệ An đang có độ hưng phấn lớn. Họ đã bắt đầu mùa giải 2022 với đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Việc có nhà tài trợ mới giúp Sông Lam thay da đổi thịt từ cơ sở vật chất đến con người. Trên băng ghế huấn luyện là cựu trung vệ huyền thoại Huy Hoàng trong vai trò huấn luyện viên trưởng. Cựu tuyển thủ Văn Quyến làm trợ lý. Những nguồn cảm hứng của bóng đá xứ Nghệ làm sống dậy tinh thần của các cầu thủ Sông Lam.

Trong đội hình của họ, việc Quế Ngọc Hải trở lại cũng mang lại cú hích lớn. Sông Lam Nghệ An vẫn có những chân sút luôn toả sáng đúng lúc như Phan Văn Đức. Ở vòng trước, cú vô-lê vào lưới Hải Phòng chính là khoảnh khắc ngôi sao của “số 20”. Chiến thắng không chỉ giúp Sông Lam có lợi thế bám đuổi đội đầu bảng mà còn khiến Hải Phòng thất thế trong cuộc đua ở nhóm đầu.

Cũng ngay sau chiến thắng đó, huấn luyện viên Huy Hoàng đã nói rằng, Sông Lam Nghệ An đã phải bắt tay ngay vào cuộc chuẩn bị cho trận đấu với Hà Nội. Bởi đó là trận đấu mang tính then chốt của giai đoạn lượt đi. Đây là thời điểm Sông Lam có lợi thế đua vô địch, nhưng nếu không thắng Hà Nội, có thể mục tiêu của họ sẽ khó có thể được giữ vững. Sông Lam Nghệ An sẽ phải làm khách trong trận đấu cuối tuần này. Thế nhưng, việc Hà Nội FC vắng huấn luyện viên trưởng cũng được coi là lợi thế của thầy trò Nguyễn Huy Hoàng. Một trận đấu mà Sông Lam Nghệ An đang có tinh thần lên cao sau chuỗi trận thăng hoa.

V.League 2022 đã trở lại thể thức cũ sau quãng thời gian ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Sông Lam Nghệ An từng có mùa giải đáng quên tại V.League 2021 khi cận kề vé xuống hạng. Giải đấu bị huỷ bỏ giữa chừng đã khiến các thứ hạng trở nên vô nghĩa. Đây là lúc bóng đá xứ Nghệ trở lại.

Lần gần nhất, Sông Lam Nghệ An vô địch là từ mùa giải 2011 dưới sự dẫn dắt cuả huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Kể từ đó, bóng đá xứ Nghệ đã có những bước trượt dài. Có thời điểm, họ được coi là “lò đào tạo” trụ cột cho các đội bóng khác. Sông Lam Nghệ An chưa xuống hạng sau 20 năm kể từ khi bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp. Nhưng họ cũng đã quá lâu rồi chưa trở lại giai đoạn hoàng kim cực thịnh.

Mùa giải này được xem là cơ hội cho bóng đá xứ Nghệ trở lại. Nếu giành chiến thắng trước Hà Nội FC, đó sẽ là một cú hích lớn. Điều mà những thế hệ Văn Quyến, Huy Hoàng hiểu hơn ai hết. Trận đấu giữa Hà Nội FCvà Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 31/7 trên sân Hàng Đẫy.

Tuyển Việt Nam đá giao hữu vào tháng 9 Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam không có trận đấu chính thức nào cho đến cuối năm, thời điểm AFF Cup diễn ra. Việc thiếu hụt cơ hội thi đấu đến cuối năm khiến huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự gặp khó khăn trong việc tuyển chọn đội hình. Trong bối cảnh đó, VFF đã lên kế hoạch tổ chức một giải giao hữu quốc tế vào tháng 9/2022. Dự kiến, giải đấu sẽ mời 3 đội tuyển có trình độ tương đương với tuyển Việt Nam thi đấu. Trung tuần tháng 9 trùng với FIFA Days, nên các đội tuyển hứa hẹn có lực lượng mạnh nhất. Nếu không có gì thay đổi, giải đấu sẽ diễn ra ngay sau vòng 16 V.League 2022 (ngày 14/9) và kết thúc trong vòng 2 tuần, đúng theo lịch trình của FIFA Days. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho HLV Park Hang-seo thử nghiệm các nhân tố mới, những ngôi sao mới nổi ở V.League mùa này, qua đó hướng đến chuẩn bị cho AFF Cup. Ở AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam không thể bảo vệ ngôi vương và ngậm ngùi chứng kiến kình địch Thái Lan đăng quang. Chính vì vậy, HLV Park Hang-seo quyết tâm đưa tuyển Việt Nam giành chiến thắng, đặc biệt khi hợp đồng của ông sẽ hết hạn ngay sau đó. Hiện tại, các đội tuyển khách mời cũng như địa điểm tổ chức giải giao hữu tứ hùng quốc tế này vẫn chưa được VFF tiết lộ. VFF không loại trừ khả năng triển khai một giải tứ hùng thường niên nếu tìm được nhà tài trợ. H.H

Tác giả: Hưng Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân