Góc camera khác vụ nữ công nhân cầm dao hỗn chiến khiến một người tử vong

Vụ việc nữ công nhân dùng dao đâm 1 người tử vong và 2 người bị thương do mâu thuẫn trong lúc làm việc tại phân xưởng ở Bình Phước đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Trên mạng xã hội, một góc camera khác liên quan sự việc đang được chia sẻ chóng mặt.

Đoạn clip khoảng 34 giây ghi lại cho thấy, khi nữ công nhân cùng chồng ra khu vực nhà để xe thì liên tiếp hai thanh niên (cởi trần và áo đen) lao tới túm tóc, đấm đá túi bụi cô gái này. Chứng kiến sự việc, chồng nữ công nhân và một người khác không ngừng can ngăn.

Nữ công nhân đâm 1 người tử vong vì mâu thuẫn với Phó quản lý: Clip nghi phạm bị nhóm nam nữ chặn đánh

Đoạn clip trên được cho là diễn biến trước khi nữ công nhân cầm dao ra tay tấn công khiến 3 người thương vong. Đối tượng được xác định là Lê Thị Kim Cúc (21 tuổi, ngụ tại huyện Chơn Thành).

Tại cơ quan công an, Cúc khai trong quá trình làm việc xảy ra mâu thuẫn cự cãi với Nguyễn Thị Tr. (30 tuổi, cùng ngụ tại huyện Chơn Thành) Phó quản lý xưởng của công ty.

Khoảng 16h30 chiều ngày 9/3, khi vừa tan làm thì Cúc gặp Tr. cùng Nguyễn Thị Th. (em Tr.), Trương Minh D. (29 tuổi, trú xã Phước An, huyện Hớn Quản) và 2 thanh niên khác đang đứng trước cổng.

Kim Cúc tại cơ quan công an

Khi Cúc vừa đi đến thì bị Th. dùng mũ bảo hiểm đánh trúng đầu. Cùng lúc, Tr. cũng xông vào đánh Cúc. Bị hành hung, Cúc lấy hai con dao từ túi quần ra đâm cả hai gây thương tích.

Cúc nói trên tờ Thanh Niên, khi đó phòng thủ nên dùng dao "đâm loạn xạ về phía Tr. và những người khác, không biết trúng ai". Khi quay sang thấy chồng bị đánh, Cúc tiếp tục lao tới lấy dao đâm về phía đằng sau người này, rồi có một thanh niên cầm cây sắt đánh Cúc từ sau lưng.

Chứng kiến sự việc, một công nhân chạy đến can ngăn và kéo Cúc vào trong công ty. Hậu quả, ba người bị cúc đâm thương tích. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh D. đã tử vong.



Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc