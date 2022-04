Giúp mẹ dỗ em nhưng lại không may để em ngã, biểu cảm của anh trai sau đó khiến ai nấy đều xót xa

Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh ngã của một em bé khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Cụ thể, đoạn clip được trích xuất từ camera trong phòng khách, vào khoảng 18h ngày 3/4 mới đây. Lúc này chỉ có một em bé sơ sinh đang nằm trên võng và anh trai khoảng 7 - 8 tuổi ở trong phòng. Thấy em nhỏ quấy khóc, người anh liền tiến lại võng, ngồi xuống, khệ nệ bế em vào lòng rồi ngọt ngào dỗ: "Đây... đây... đây rồi..."

Dường như muốn dỗ dành và chơi với em, người anh đột nhiên bế bé đứng dậy. Tuy nhiên, do còn nhỏ tuổi chưa có kỹ năng bế trẻ sơ sinh, lực tay của bé trai cũng còn yếu nên đã vô tình làm rơi em bé xuống đất.

Cú rơi mạnh làm em bé đập cả người xuống nền gạch gây ra tiếng động lớn, đứa bé lập tức khóc thét. Cùng lúc đó, anh trai cũng vội vàng đỡ, bế em lên.

Nghe tiếng động, cùng tiếng con nhỏ khóc người mẹ đã nhanh chóng từ bếp chạy lên và phát hiện ra sự việc. Sau đó mẹ chạy lại bế em bé xoa đầu và kiểm tra tình trạng của con.

Hiện trường chỉ còn lại người anh với vẻ mặt lo lắng xen lẫn ăn năn vì đã không may làm em bị ngã.

Chỉ ít giờ sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được hàng nghìn bình luận từ dân mạng. Ai nấy đều xót xa khi chứng kiến cú ngã đau, đầy nguy hiểm của em bé. "Thương quá, không biết con có bị nguy hiểm gì không", "Cú ngã đau lắm, xem mà giật mình", "Thương con vô cùng",...

Tuy nhiên, có một số bình luận cho rằng tại bé trai mà đứa trẻ mới ngã đau như vậy. Song, đáp trả lại điều đó, phần lớn mọi người đều lên tiếng bênh vực người anh. Cậu bé chỉ vì muốn dỗ dành, chơi với em giúp mẹ và tình huống trên chỉ là sự cố không may. Biểu cảm lo lắng không yên của bé trai khiến nhiều người xem cũng không ngừng xót xa:

"Trông tội cả hai đứa quá! Nhưng mình thương bạn lớn, bạn chỉ muốn giúp mẹ, đừng làm bạn tổn thương",

"Em trai kia chỉ muốn dỗ em cho mẹ làm việc thôi, tội anh tội em",

"Bé lớn rất sợ, thấy bé đứng chết trân thấy tội quá, đáng ra mẹ cũng phải ôm luôn bé lớn một cái để trấn an. Lúc trước bé nhà mình cũng vậy thương lắm",...

Đoạn clip trên cũng là một bài học cảnh báo cho các bậc phụ huynh, sẽ rất dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm khi để hai đứa trẻ "trông nhau". Vì vậy các bậc phụ huynh nên dành thời gian, chăm sóc và trông coi con cái cẩn thận, tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn