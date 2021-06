Giết hàng xóm vì nghi ngờ trộm con gà

Đối tượng Dềng (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ án. Ảnh Công an cung cấp.

Ngày 18/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 1h ngày 17/6, Công an huyện Văn Bàn nhận được tin báo của Công an xã Nậm Chày về việc phát hiện thi thể ông Vàng A Chư (SN 1974, trú xã Nậm Chày) tại khu vực ven đường liên thôn Nậm Chày, trên đầu có nhiều vết thương tích.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn đã phối hợp cùng Công an xã Nậm Chày khoanh vùng, điều tra và xác định nghi can vụ án là Dàng A Dềnh. Khoảng 4h30 cùng ngày, sau khi được vận động, Dềnh tới Công an xã Nậm Chày đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Dềnh khai nhận, cuối tháng 4/2021, đối tượng phát hiện ông Vàng A Chư vào nhà mình và nghi ngờ hàng xóm có hành vi ăn trộm gà.

Khoảng 17h30 ngày 16/6, Dềnh gặp ông Chư ở đường Hỏm Dưới xã Nậm Chày để nói chuyện và yêu cầu ông Chư tới UBND xã để giải quyết mâu thuẫn về việc trộm gà.

Lúc này, hai bên xảy ra cự cãi. Lợi dụng lúc ông Chư không để ý, Dềnh đã cầm gậy gỗ đập liên tiếp vào phía đầu và gáy sau đó dùng tay đấm vào lưng nạn nhân rồi bỏ đi khỏi hiện trường.

