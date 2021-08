Giáo viên rẻo cao chẻ tre, đan nứa dựng phòng ở cho học sinh bán trú

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An- Thái Văn Thành cho biết: Ngành GD&ĐT đã chủ động lên các kịch bản cho năm học mới cũng như việc tổ chức lễ khai giảng để bảo vệ sức khỏe của học sinh. Theo đó, để chuẩn bị cho năm học mới, Sở GD&ĐT đã tổ chức các lớp bồi dưỡng cho 2.540 giáo viên dạy lớp 2 và 1.629 giáo viên dạy lớp 6 nhằm đáp ứng với yêu cầu của nội dung chương trình mới. Về sách giáo khoa, Sở GD&ĐT đã làm việc với Nhà xuất bản đưa sách giáo khoa theo chương trình mới đến các điểm trường. Hiện các trường tại 14 huyện, thị đã nhận đủ sách giáo khoa; còn những huyện, thị đang cách ly phòng chống dịch chậm nhất vào ngày 20/8 sẽ nhận được sách giáo khoa. Riêng tại 5 huyện miền núi cao, Sở GD&ĐT đã làm việc với Nhà xuất bản tài trợ sách giáo khoa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Về khung thời gian năm học mới, tỉnh Nghệ An thống nhất ngày tựu trường vào 1/9, ngày khai giảng là 5/9 trong toàn tỉnh. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT đã xây dựng kịch bản lễ khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại một số trường không thể tổ chức trực tiếp thì nhà trường kết nối với các em học sinh để tổ chức khai giảng trực tuyến. Đến ngày 30/8, Sở GD&ĐT sẽ chỉ đạo Phòng GD&ĐT các huyện chốt phương thức tổ chức khai giảng năm học trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương. Đối các em học sinh từ các tỉnh, thành phía Nam trở về cùng gia định, Sở GD&ĐT sẽ làm việc với Sở GD&ĐT các tỉnh, thành liên quan để chuyển hồ sơ của các em theo đường online hoặc bưu điện nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh được đến trường. Năm nay do tình hình dịch bệnh phức tạp nếu địa phương nào chưa khống chế được dịch hoặc đang thực hiện Chỉ thị 16 thì có thể triển khai năm học muộn hơn. Về phía các nhà trường, sẽ xây dựng phương án tổ chức dạy học cho học sinh trong điều kiện mới. Cụ thể, nếu học sinh từ lớp 3 trở lên có thể dạy học trực tuyến. Các bậc học còn lại, các nhà trường vẫn giao giáo viên chủ nhiệm tổ chức ôn bài cho học sinh bằng nhiều hình thức với phương châm không đến trường nhưng không dừng học.