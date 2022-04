Giáo viên mầm non "bỗng dưng" bị cắt lương hưu: Văn bản chồng chéo

Trong tỉnh

Liên quan trường hợp giáo viên mầm non ở Nghệ An bị cắt lương hưu sau 6 tháng nghỉ hưu, tại tỉnh Kon Tum cũng có 2 trường hợp tương tự. Nguyên nhân sự việc do nội dung các văn bản hướng dẫn chồng chéo, mâu thuẫn.