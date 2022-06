Giao lưu kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt – Nga

Các đại biểu dự buổi giao lưu

Đầu năm 1957, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã quyết định thành lập Hội hữu nghị Việt – Xô. Đây là tổ chức chính trị - xã hội hoạt động trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân đầu tiên của tỉnh đã ra đời.

Đ/c Nguyễn Cảnh Phú – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Nghệ An trình bày diễn văn lễ kỷ niệm

Từ khi thành lập, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước. Thông qua các hoạt động đó, Hội Hữu nghị Việt - Xô tỉnh Nghệ An đã góp phần củng cố tình hữu nghị và quảng bá sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân Nghệ An về đất nước, con người Liên Xô/Nga, về những sự giúp đỡ quý báu của Liên Xô cho Việt Nam, trong đó có Nghệ An.

Nghệ An quê hương Bác Hồ còn có mối quan hệ đặc biệt với tỉnh Ulianốp quê hương của Lãnh tụ V.I. Lê-nin. Hai tỉnh đã kết nghĩa anh em sau chuyến thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1980 của đoàn đại biểu tỉnh Ulianốp. Từ đó, nhiều chuyến thăm giữa lãnh đạo, nhân dân 2 tỉnh được thực hiện đã tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt này.

Ngày 13/5/1996, Hội Hữu nghị Việt - Xô tỉnh nghệ An được đổi thành Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An. Tiếp nối truyền thống đoàn kết hữu nghị của Hội Hữu nghị Việt - Xô, Hội hữu nghị Việt - Nga không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Hội đã thường xuyên theo dõi những diễn biến khó khăn của đất nước và nhân dân Nga sau biến động chính trị và có những hành động thiết thực và ý nghĩa.

Trong 65 năm kể từ khi thành lập, trải qua bao thăng trầm lịch sử, Hội Hữu nghị Việt - Xô Nghệ An, sau này là Việt - Nga đã luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thiết thực làm cầu nối, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt - Xô/Nga trên quê hương Nghệ An. Đến nay, Hội đã tổ chức 9 kỳ đại hội, trong đó, có 4 kỳ đại hội Hội hữu nghị Việt - Xô và 5 kỳ đại hội Hội hữu nghị Việt - Nga. Qua mỗi kỳ đại hội, Hội đã xác định những nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình mới.

Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Hội đã tổ chức được những hoạt động ngoại giao nhân dân có ý nghĩa, như tổ chức các buổi lễ mít tinh, giao lưu, gặp gỡ những hội viên của hội Việt – Nga và những người yêu mến nước Nga nhân các ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười, kỷ niệm ngày chiến thắng Phát xít. Qua đó, giúp tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử và các giá trị của Cách mạng Tháng Mười, của chiến thắng Phát xít, vai trò của Liên Xô đối với nhân loại. Hằng năm, Hội lại tổ chức gặp gỡ các Việt kiều đang học tập, làm việc và công tác tại Nga về thăm quê hương…

Những hoạt động đó đã góp phần tích cực trong việc thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, giữa tỉnh Nghệ An quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tỉnh Ulianốp quê hương V.I. Lênin, tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước.

Với những hoạt động nổi bật và ý nghĩa, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An đã được Chính phủ và UBND tỉnh Nghệ An tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Trung ương Hội Hữu nghị Nga - Việt tặng Kỷ niệm chương vì tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc; UBND tỉnh Nghệ An tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An”; Bằng khen đơn vị 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm... Những phần thưởng đó là nguồn động lực quý giá để Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân trong thời gian tới.

Đ/c Trịnh Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Nga phát biểu

Đ/c Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi giao lưu, đồng chí Trịnh Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Nga và đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân mà Hội Hữu nghị Việt - Xô/ Việt – Nga tỉnh Nghệ An đạt được trong 65 năm qua.

Trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo mong muốn Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Nghệ An tiếp tục tìm tòi các phương thức, quy mô hoạt động phù hợp nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường công tác giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa, mở rộng quan hệ với các tổ chức nhân dân của Liên Bang Nga. Tiếp tục làm cầu nối cho các doanh nghiệp Nghệ An gặp gỡ các doanh nghiệp của Liên bang Nga để khai thác khả năng hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực có thế mạnh…

Dịp này, Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Nga tặng Bằng khen cho Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Nghệ An

Trung ương Hội hữu nghị Việt – Nga tặng Kỷ niệm chương cho 31 cá nhân là hội viên Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Nghệ An.

