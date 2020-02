Giăng lưới bắt xe biển Lào chở ma túy, hàng cấm

Tang vật vụ án

Thiếu tá Tăng Văn Long, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Yên Thành kể: Chiều 8/1, trong khi làm nhiệm vụ TTKS, phát hiện chiếc xe khách BKS Lào UN-0777 chạy trên QL7A (đoạn qua địa bàn xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra. Thấy vậy, tài xế cố tình tăng ga bỏ chạy nhưng tổ công tác đã nhanh trí “chặn đầu, khóa đuôi”.

“Lúc bị yêu cầu dừng xe, tài xế mặt biến sắc, cố tình tăng ga bỏ chạy. Qua quan sát, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp cho thấy có thể tài xế đang chở hàng cấm, ngay lập tức chúng tôi áp sát.

Khi chiếc xe dừng lại, chúng tôi yêu cầu xuất trình giấy tờ và kiểm tra xe thì phát hiện 840kg pháo do nước ngoài sản xuất và gần 2m3 gỗ Đinh Hương được cất giấu trong khoang chứa hàng của xe. Ngoài ra, thu giữ trên xe 2 bộ xương động vật, 2 cá thể beo đã chết, 4 chân gấu tươi”, Thiếu tá Long nhớ lại.

Tại cơ quan CSĐT đối tượng khai nhận là Võ Đức Thắng (SN 1994) lái thuê cho anh Nguyễn Cảnh Tuấn (trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Tiếp tục kiểm tra trên người lái xe Thắng, cảnh sát còn phát hiện tài xế này cất giấu 3 viên hồng phiến.

Sau khi làm việc với lực lượng chức năng, chủ xe Nguyễn Cảnh Tuấn thừa nhận số hàng trên là của Tuấn mua bên Lào chở về bán kiếm lời. Hiện Công an huyện Yên Thành đã bàn giao đối tượng Thắng và Tuấn cho Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo pháp luật.

