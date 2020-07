Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Đặng Thị Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Chín và đồng chí Đỗ Triệu Phong

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trình HĐND tỉnh bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Nguyễn Đức Chín, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Kiên Giang. Với kết quả 55/57 phiếu tán thành, ông Nguyễn Đức Chín được bầu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Đức Chín sinh ngày 15/2/1970, dân tộc Kinh, quê quán huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, trình độ văn hóa 12/12, trình độ lý luận Cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng trình HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Đỗ Triệu Phong, sinh ngày 26/3/1967, dân tộc Kinh, quê quán xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, trình độ văn hóa 12/12, trình độ lý luận Cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn Thạc sĩ An ninh nhân dân.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Đỗ Triệu Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thay cho Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh nghỉ công tác chờ nghỉ hưu.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang Lê Thanh Hùng chúc mừng đồng chí Trương Văn Minh.

* Cùng ngày, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang Lê Thanh Hùng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên giang chuẩn y đồng chí Trương Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hòn Đất khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.