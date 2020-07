Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an

Chiều 16/7, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ và công bố quyết định của ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định bổ sung Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Thừa ủy nhiệm Bộ Công an, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (C03), Bộ Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương chúc mừng Đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên đánh giá cao sự cống hiến, đóng góp của Đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa trên các mặt công tác trong thời gian qua, góp phần ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - văn hóa xã hội tại địa phương.

Đặc biệt là trong công tác tham mưu đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã; tổ chức lại bộ máy Công an tỉnh theo chủ trương của Bộ Công an; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuyển hóa địa bàn được giao phụ trách, được Bộ Công an đánh giá cao.

Tỉnh ủy Bình Dương chỉ định, bổ sung Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Bí thư, Chủ nhiệm UB kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế vai trò, nhiệm vụ của đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa kể từ ngày 14/7.