Giám đốc sàn bất động sản cầm đầu nhóm trộm cây cảnh

Chiều 12/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Hồ Xuân Lộc (SN 1983) và Nguyễn Văn Lạc (SN 1995) cùngtrú tại xã Nghi Kiều; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987), trú tại xã Nghi Thạch (Nghi Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đầu tháng 6/2021 đến nay, qua công tác nắm tình hình và tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các địa bàn vùng phụ cận như: TP. Vinh, TX. Cửa Lò… Công an huyện Nghi Lộc nắm được thông tin có một nhóm đối tượng thường xuyên trộm cây cảnh có giá trị của nhiều hộ gia đình, gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình đó, Công an huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy xác lập chuyên án trộm cây cảnh để đấu tranh làm rõ.

Đối tượng Hồ Xuân Lộc.

Áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã dựng lên nhóm đối tượng đã thực hiện các vụ trộm cây cảnh. Trong đó, Hồ Xuân Lộc - chủ sàn giao dịch bất động sản Việt Anh đóng tại địa bàn huyện Nghi Lộc là đối tượng cầm đầu. Phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng này là đi khảo sát trong và ngoài huyện Nghi Lộc, khi phát hiện nhà nào để cây cảnh có giá trị ngoài cổng và trong sân thì tìm cách đột nhập lấy trộm.

Sau một thời gian tích cực điều tra, khoảng 19 giờ ngày 11/7, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an xã Nghi Thịnh, Công an xã Nghi Diên bắt giữ các đối tượng: Hồ Xuân Lộc, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Lạc về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm 2 cây hoa giấy cao 2m, đường kính thân cây 20 cm, 10 cây cảnh các loại, 2 điện thoại di động, 3 xe ô tô, 1 kìm cắt sắt.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 6/2021 đến nay đã gây ra trên 5 vụ trộm cây cảnh tại các địa bàn huyện Nghi Lộc, TX. Cửa Lò, TP. Vinh trị giá trên 100 triệu đồng.

Điển hình: Vào tối 8/7, các đối tượng đột nhập vào nhà anh P. ở xóm 3, xã Nghi Thịnh lấy trộm 1 cây hoa giấy cao 2m, đường kính thân cây 20cm trị giá trên 15 triệu đồng. Tối 9/7, các đối tượng đột nhập vào nhà anh Ph. ở xóm Kim Chi, xã Nghi Ân (TP. Vinh) lấy trộm 8 cây cảnh các loại, tổng trị giá trên 40 triệu đồng.

Tài sản sau khi lấy trộm, các đối tượng mang về trưng bày tại các bất động sản của Lộc để nâng giá trị tài sản mà đối tượng sẽ giao dịch, buôn bán.

Tác giả: Đức Thắng

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật