Giám đốc "lôi cổ" nhân viên: Thành lập đoàn Thanh tra liên ngành

Ông Ngô Xuân Phấn - nhân viên Công ty bảo vệ Bảo An (TP.Vinh-Nghệ An) và lá đơn tố cáo về việc bị Giám đốc đánh đập. Ảnh: Quang Đại

Ngày 28.6, trao đổi với phóng viên, đại diện BHXH tỉnh Nghệ An cho biết: Cơ quan chức năng vừa công bố Quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, BHXH tại Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An.

Thành phần đoàn thanh tra liên ngành gồm có: BHXH, Công an, Sở LĐTBXH tỉnh và một số cơ quan khác, thời gian làm việc trong vòng 1 tháng.

“Dự kiến cuối tháng 6.2020 sẽ có kết luận thanh tra” – đại diện BHXH tỉnh Nghệ An cho biết.

Đoàn thanh tra liên ngành sẽ làm việc với người tố cáo, người lao động, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An và xác minh tại một số cơ quan, tổ chức liên quan.

“Chiều nay, chúng tôi sẽ làm việc thêm với người đứng đơn tố cáo, để nắm thêm các thông tin, tài liệu, đồng thời đã liên hệ làm việc với Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An. Quan điểm của chúng tôi là làm việc công tâm, khách quan, kỹ lưỡng, thận trọng, đúng pháp luật” - đại diện BHXH tỉnh Nghệ An thông tin.

Như Báo Lao Động đã thông tin, vào tháng 5/2020, ông Ngô Xuân Phấn – nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An đến văn phòng công ty đòi nợ tiền lương, bị Giám đốc “lôi cổ” ra khỏi công ty. Nhiều lao động khác cũng bị nợ lương kéo dài.

Bên cạnh đó, Công ty còn soạn thảo hợp đồng với rất nhiều điều khoản vi phạm luật lao động, bất lợi cho người lao động như không có ngày nghỉ, không có chế độ làm thêm giờ, làm việc ban đêm, nghỉ phép năm, không đóng bảo hiểm.

Ngoài ra công ty còn đề ra quy định phạt tiền người lao động phạm lỗi. Công ty cũng chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, không nộp kinh phí công đoàn.

Sau khi Báo Lao Động thông tin, Công ty đã trả tiền lương còn nợ cho một số lao động, đồng thời yêu cầu họ nộp lại bản gốc Hợp đồng lao động.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động