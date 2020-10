Giám đốc "lôi cổ" nhân viên cũ ra khỏi công ty: "Điểm danh" nhiều vi phạm

Nhân viên của Công ty bảo vệ - vệ sĩ Bảo An trong một sự kiện. Ảnh: Xuân Phấn

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh nhiều vi phạm, sai phạm của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Bảo An (trụ sở tại TP. Vinh-Nghệ An), BHXH tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ.

Theo kết quả thanh tra, trước ngày 03.7.2020, đơn vị này ký HĐLĐ với 251 lao động nhưng một số nội dung chưa đúng theo quy đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, tên của HĐLĐ chưa đúng quy định tại Điều 22 Bộ Luật lao động năm 2012 (không phải là Hợp đồng thỏa thuận công việc).

Người ký HĐLĐ là bà Nguyễn Thu Hương – Phó Giám đốc công ty nhưng đơn vị này không xuất trình được Giấy ủy quyền về việc giao kết HĐLĐ.

Trong HĐLĐ không có các nội dung sau: địa điểm làm việc của người lao động, thời hạn hợp đồng, BHXH, BHYT, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, chế độ nâng bậc, nâng lương (được quy định tại Điều 23 Bộ Luật Lao động năm 2012).

Đơn vị thực hiện ký HĐLĐ không xác định thời hạn với người lao động theo từng năm; không thực hiện phân loại HĐLĐ đối với lao động hết tuổi lao động.

Ngoài ra đối với HĐLĐ với người lao động là nhân viên bảo vệ được ký vào năm 2020 quy định sai về thời gian làm việc: làm việc tất cả các ngày trong tháng kể cả các ngày Lễ, tết, thứ 7, chủ nhật (không đúng với quy định nghỉ hàng tuần tại Điều 110 của Bộ Luật Lao động năm 2012).

Về việc thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động, đơn vị thực hiện chưa đúng theo quy định của Luật BHXH năm 2014.

Cụ thể, đối với số lao động làm việc năm 2018, 2019 và 2020 ký HĐLĐ không đúng quy định thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Đơn vị có trách nhiệm ký lại HĐLĐ theo đúng quy định đồng thời thực hiện truy đóng thời gian tham gia các loại bảo hiểm nói trên cho người lao động khi người lao động có yêu cầu.

Công ty buộc người lao động phải nộp phí cấp trang phục và công cụ là trái luật; tính tiền làm thêm giờ cũng không đúng quy định.

Công ty chưa xây dựng và đăng ký Nội quy lao động về cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh; Chưa xây dựng và gửi thang bảng lương về cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện; Chưa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động theo quy định; Hàng năm không khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; không huấn luyện an toàn, vê sinh lao động; không xây dựng Kế hoạch Bảo hộ lao động, Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động; quy định, nội quy, quy trình, biện pháp đàm bảo an toàn vệ sinh lao động, không quy định về tiền lương, thưởng ngày lễ, Tết cho người lao động.

Trước thời điểm thanh tra, Công ty còn co 61 người thuộc đối tượng tham gia BHXH nhưng không đóng; toàn công ty chỉ có Giám đốc và 2 người khác đóng BHXH.

Tính đến hết tháng 9.2020, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An đang nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền gần 8,5 triệu đồng.

Sau khi đoàn thanh tra đến làm việc thì đơn vị đã thực hiện ký lại HĐLĐ khắc phục tồn tại nêu trên với 71 người lao động, còn 180 lao động chưa được ký lại HĐLĐ do người lao động đã nghỉ việc tại đơn vị.

Như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 7.5.2020, ông Ngô Xuân Phấn – nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Bảo An Nghệ An đến văn phòng công ty đòi nợ tiền lương, không những không đòi được tiền, mà còn bị Giám đốc “lôi cổ” ra khỏi công ty.

Ông Phấn - đại diện người lao động đã viết đơn tố cáo vi phạm của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An lên Giám đốc BHXH và Sở LĐTBXH tỉnh.

