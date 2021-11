Giám đốc Công an tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân bản Na Khướng, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn

Trong tỉnh

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), sáng 11/11/2021, Đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân bản Na Khướng, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.