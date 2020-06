Giám đốc Công an Hà Nam làm Cục trưởng CSGT

Ngày 26/6, thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định điều động đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng CSGT.

Đại tá Nguyễn Văn Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam.

Chúc mừng đại tá Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Lê Tấn Tới ghi nhận những đóng góp, thành tích đã mà ông Trung đã đạt được trên các cương vị công tác.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh đại tá Nguyễn Văn Trung là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Trên mỗi cương vị công tác, tân Cục trưởng CSGT luôn tận tâm, tận lực, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ với Zing, đại tá Nguyễn Văn Trung cho biết ông sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ tại Cục CSGT từ ngày 1/7. Ông sẽ đặt mục ra tiêu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao khi nhận cương vị mới.

Đại tá Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1967) quê ở Hòa Bình. Ông từng làm Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hoà Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Tháng 3/2016, ông được điều động làm Giám đốc công an tỉnh Hà Nam cho đến nay.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: zingnews.vn