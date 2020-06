Giải mã những biểu tượng hay được in trên mặt lưng smartphone

Trên hầu hết mặt lưng của những chiếc điện thoại nói riêng và nhiều thiết bị điện tử khác nói chung đều có những biểu tượng mà không phải ai cũng hiểu ý nghĩa. Ở trường hợp của chiếc iPhone, những biểu tượng này xuất hiện cho tới model iPhone 7 và 7 Plus. Apple đã xóa bỏ các biểu tượng này ở các dòng máy mới nhất là iPhone 8, 8 Plus và iPhone X. Việc hiểu ý nghĩa của những biểu tượng này sẽ giúp bạn hiểu thêm về chính chiếc điện thoại mà bạn đang sử dụng.

Nhìn chung, những biểu tượng này là các dấu xác nhận được sử dụng bởi nhiều cơ quan chính phủ, quản lý cho thấy thiết bị có đạt tiêu chuẩn hay không. Chúng ngoài ra cũng thường được dùng để thử hiện liệu một thiết bị có được bán ở một số quốc gia, khu vực nhất định.

Giờ thì hãy cũng đào sâu về ý nghĩa của chúng nhé:

- Biểu tượng dấu chấm cảm và một đường tròn bao quanh: Nhà mạng và các dịch vụ không dây ở các quốc gia khác nhau hoạt động trên các băng tần khác nhau. Khi một thiết bị tuân theo tiêu chuẩn CE và có biểu tượng này, nó có nghĩa là thiết bị có thể cố gắng hoạt động trên một băng tần không hợp pháp ở một quốc gia Châu Âu cụ thể nào đó.

- Biểu tượng CE: CE là viết tắt của Conformité Européenne và được dùng để đánh dấu cho các thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn bức xạ điện từ và điển tử an toàn của Liên minh Châu Âu (EU). Các sản phẩm có biểu tượng này có thể được bán ở hầu hết các quốc gia Châu Âu.

- Biểu tượng FCC: Nếu một thiết bị có biểu tượng FCC, có nghĩa là nó đã được xác nhận bởi Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ. Là một cơ quan chính phủ, FCC điều hành các hoạt động, thiết bị truyền thông trên nước Mỹ.

- Biểu tượng UL: UL là viết tắt của Underwriters Laboratories, một tổ chức chuyên gia đánh giá mức độ an toàn của nhiều sản phẩm điện tử và các vật liệu xây dựng. Các thiết bị có biểu tượng này cho thấy chúng đã được xác nhận bởi Underwriters Laboratories.

- Biểu tượng vòng tròn có một dấu tick: Có tên là Ctick, biểu tượng này được sử dụng bởi Australian Communications Media Authority (ACMA, tạm dịch: Cơ quan Thông tin Liên lạc và Truyền thông Úc) để xác định một thiết bị đã đạt tiêu chuẩn điện từ để có thể được bán ở Úc.

(Ảnh: Phonearena)

- Biểu tượng thùng rác có dấu X: Biểu tượng này có liên quan đến Quy định về việc tái chế rác thải thiết bị điện tử (WEEE) của Châu Âu. Nó cho thấy một thiết bị không nên bị bỏ vào thùng rác vì các chất nguy hiểm bên trong và cần được tái chế một cách hợp lý.

- Biểu tượng NOM: Biểu tượng này cho thấy một thiết bị đã được phê duyệt bởi cơ quan điều hành Norma Oficial Mexicana (tạm dịch: Tiêu chuẩn chính thức Mexico).

- Biểu tượng NYCE: Thường đi cùng biểu tượng NOM, biểu tượng này cho thấy một thiết bị đã được xác nhận bởi Normalización y Certificación Electrónica (tạm dịch: Xác nhận và tiêu chuẩn hóa điện tử). Đây là một cơ quan kiểm soát tiêu chuẩn an toàn điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin ở Mexico.

- Biểu tượng VCCI: VCCI là viết tắt của Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (tạm dịch: Ủy ban kiểm soát tự nguyện can thiệp các thiết bị công nghệ thông tin). Nó được dùng ở Nhật Bản cho thấy các thiết bị đạt tiêu chuẩn về điện từ.

- Biểu tượng bốn chữ số: Thường được đặt cạnh biểu tượng CE, con số này thể hiện đơn vị, cơ quan độc lập nhất định đã tiến hành thử nghiệm và xác nhận sản phẩm. Các đơn vị này có thể đến từ nhiều quốc gia như Đức, Đan Mạch, Hy Lạp hay Ý.