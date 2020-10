Giá iPhone 11 giảm mạnh

Giá iPhone 11 Pro Max bản VN/A tại nhiều hệ thống ở Hà Nội và TP HCM đã xuống dưới 26 triệu đồng cho bản 64 GB, giảm thêm 500.000 đồng so với một tháng trước đó. So với mức niêm yết 34 triệu đồng ban đầu, giá 11 Pro Max chính hãng đã giảm 20 đến 25%. Phiên bản 64 GB và 512 GB giảm nhiều nhất, chênh lệch từ 8 đến 9,5 triệu đồng so với niêm yết ban đầu.

Hiện tại, giá iPhone 11 Pro Max chính hãng ở mức thấp nhất kể từ khi lên kệ vào tháng 11 năm ngoái, lần lượt là 25,9, 30,5 và 34,5 triệu đồng cho các phiên bản 64, 256 và 512 GB.

Giá cả ba mẫu iPhone 11 chính hãng đều đã giảm hơn 20% so với niêm yết. Ảnh: TheVerge.

iPhone 11 Pro có mức giảm lớn hơn so với Pro Max vì bán chậm hơn. So với tháng trước, giá của 11 Pro Max bản 64 GB giảm hơn 1 triệu đồng, từ 24,5 triệu xuống 23,4 triệu đồng. Các bản 256 GB và 512 GB còn 27,6 và 31,5 triệu đồng. Mức giảm trung bình 23%.

So với hai đàn anh, giá của iPhone 11 trong một tháng gần đây ít biến động hơn, do giá chính hãng đã giảm sâu từ trước. iPhone 11 bản 64 GB chính hãng đã xuống dưới 17 triệu đồng, bản 128 GB là 18,6 triệu đồng, chỉ còn duy nhất bản 256 GB trên 20 triệu đồng.

Apple năm nay ra mắt bốn mẫu iPhone 12 cùng lúc, đồng thời, hãng cũng xóa sổ iPhone 11 Pro, 11 Pro Max và giảm giá iPhone 11 100 USD khiến giá bộ ba iPhone 11 tại Việt Nam phải giảm theo. Các nhà bán lẻ cho biết bộ ba máy iPhone 11 vẫn được duy trì trên kệ hàng chính hãng cho tới cuối năm nay, tuy nhiên, giá ba sản phẩm này còn thay đổi tiếp.

iPhone 11 Pro và 11 Pro Max ra mắt tháng 9/2019 cùng iPhone 11. Nửa đầu 2020, iPhone 11 là smartphone ăn khách nhất toàn cầu với 37,7 triệu sản phẩm được tiêu thụ, trong khi, doanh số iPhone 11 Pro và 11 Pro Max lần lượt là 6,7 triệu và 7,7 triệu máy. Xét về doanh số, iPhone 11 và 11 Pro Max đang là smartphone cao cấp bán chạy ở Việt Nam.