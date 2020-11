Gia đình "sản phụ vượt lũ" cảm ơn lực lượng Công an

Trong tỉnh

Anh Nguyễn Văn Danh (trú xã Khánh Thành, H. Yên Thành, tỉnh Nghệ An) vừa có thư cảm ơn gửi tới Giám đốc CA tỉnh Nghệ An, bày tỏ sự cảm kích về việc trong điều kiện ngập lụt, cô lập, CAH Yên Thành đã kịp thời đưa người vợ của mình đến bệnh viện sinh nở an toàn.